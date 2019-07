Boleslav přejela doma Opavu, Jablonec deklasoval Slovácko

Fotbalisté Mladé Boleslavi obrátili ve 3. kole první ligy duel s Opavou a zvítězili 4:1. Slezané šli do vedení zásluhou Reného Dediče, ale Středočeši do konce úvodního poločasu trefami Murise Mešanoviče a Pavla Buchy otočili skóre. Ve druhé půli přidali další branky Lukáš Budínský a Ladislav Takács. Opava po dvou výhrách 1:0 nad Českými Budějovicemi a Příbramí poprvé v sezoně prohrála.

"Moc gólů jsme v poslední době nestříleli, proto jsem rád, že jsme se dneska střelecky našli a že zapnuli jiní střelci než Komli (Nikolaj Komličenko), aby to mužstvo bylo nečitelnější a nebezpečnější," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Hosté udeřili už ve třetí minutě. Zapalač od postranní čáry nacentroval do vápna na Dediče, který hlavičkou k tyči překonal brankáře Šedu. Pětadvacetiletý slovenský útočník navázal na vítěznou trefu z minulého utkání proti Příbrami.

V osmé minutě si domácí záložník Fulnek nezpracoval na hranici vápna centr, který opavský gólman Fendrich pouze proskočil. V 26. minutě Budínského dalekonosný přímý kop vytěsnil Fendrich na roh. O minutu později Takácsovu hlavičku doprostřed branky vytáhl Fendrich konečky prstů.

Ve 32. minutě se Weber odhodlal k dvojímu střídání a místo Fulneka s Hubínkem poslal do hry Mešanoviče s Matějovským. "Dvacet, pětadvacet minut byl soupeř rychlejší, agresivnější. Museli jsme do toho vstoupit nějakým střídám, i když to dělám nerad," vysvětlil změny Weber. Tři minuty po střídání propadl centr z pravé strany na Dediče, do jehož zakončení se včas vložil padající Takács.

O minutu později Slezané nevyužité příležitosti litovali o to víc. Komličenko prodloužil na Mešanoviče, který si balon posunul na levou nohu a zakroutil míč k tyči. Fendrich poprvé v ročníku inkasoval, jeho neprůstřelnost trvala 215 minut.

Hosté si ihned po rozehrání málem vzali vedení zpátky, ale Mondek střelou z šestnáctky Šedu nepřekonal. V 41. minutě přihrál Matějovský Buchovi, jenže ten na Fendricha nevyzrál. Pár vteřin před vypršením nastaveného času se mu to už ale povedlo. Komličenko posunul míč na Ladru, který ve středu vápna našel Buchu a jednadvacetiletý záložník se dočkal druhé ligové branky.

"Soupeř prostřídal, oživil to, podařilo se mu na rozdíl od nás dát z ničeho dvě branky. Ta do té šatny neměla padnout," uvedl opavský kouč Ivan Kopecký. V 53. minutě vyrazil Fendrich Mešanovičův pokus a následná dorážka Matějovského skončila vysoko nad. V 57. minutě šel Mešanovič sám na brankáře, Fendrich ale včas vyběhl.

V 75. minutě se Mladá Boleslav prosadila potřetí, když Budínského přímý kop tečoval jeden z opavských hráčů, jenž tak nechtěně přeloboval Fendricha. O sedm minut později se po rohovém kopu prosadil hlavou kapitán Takács. Na druhé straně se nepodařilo snížit Žídkovi přízemní střelou z vápna. Pátý gól domácích měl na kopačce Mešanovič, jenže zblízka zakončil vedle. Mladá Boleslav se tak jen těsně nepřiblížila domácí výhře 6:1 v loňském vzájemném zápase v lize.

Středočeši, které ve čtvrtek čeká odveta druhého předkola Evropské ligy na hřišti kazašského celku Ordabasy Šymkent, vyhráli také druhý domácí ligový duel v sezoně a částečně napravili prohru 0:3 s Bohemians 1905 z minulého kola. Doma nepodlehli Opavě ani ve třetím ligovém souboji a v posledních 18 soutěžních duelech před vlastními diváky našli jediného přemožitele.

"Chtěli jsme to zvládnout, aby nám neujížděla liga. Jak je vidět, je to čím dál tím vyrovnanější. Opava sem dneska jela jako jeden z lídrů soutěže. Za mě je to cenný skalp," konstatoval Matějovský.

Slezané prohráli v lize po čtyřech utkáních. "Soupeř byl produktivnější a důraznější v šestnáctce, a to rozhodlo. Rozhodně jsme nepodali špatný výkon. Paradoxně bych řekl, že z těch dvou předešlých utkání to byl náš nejlepší výkon, ale soupeř nás potrestal po chybách a my jeho ne," prohlásil Kopecký.

3. kolo první fotbalové ligy FK Mladá Boleslav - SFC Opava 4:1 (2:1) Branky: 35. Mešanovič, 45.+1 Bucha, 75. Budínský, 82. Takács - 3. Dedič. Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová. ŽK: Hrabina, Simerský (oba Opava). Diváci: 2662. Sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek (32. Mešanovič), Hubínek (32. Matějovský), Budínský, Bucha, Ladra - Komličenko (85. Jakub Klíma). Trenér: Weber. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Řezníček (69. Bernadina), Žídek - Mondek (62. Stáňa), Jursa, Jurečka, Schaffartzik, Zapalač (46. Šulc) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Fotbalisté Jablonce ve třetím kole první ligy deklasovali Slovácko 6:0. Severočeši na svém stadionu naplno bodovali poosmé za sebou a v domácí soutěži dosáhli nejvyšší výhry od loňského října a triumfu rovněž 6:0 v Příbrami. Už v páté minutě otevřel skóre Martin Doležal, po změně stran se dvakrát trefil Jan Sýkora a další góly přidali Jan Krob, Miloš Kratochvíl a Jan Chramosta.

Jablonečtí se ideálně naladili na čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan, v níž budou dohánět venkovní ztrátu 1:2. Naopak tým z Uherského Hradiště po úvodní překvapivé výhře 2:0 na Spartě prohrál druhý ligový zápas v řadě bez vstřelené branky.

"Šest gólů je pro Slovácko hodně kruté, ale my jsme využili brejkové situace. Tři body jsou pro nás hodně důležité po tom, co jsme si prožili v pohárovém zápase. Teď se musíme připravit, abychom to ve čtvrtek zvládli, bude to hodně těžké," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Jablonečtí měli za sebou náročné cestování do Arménie, ale do utkání vstoupili velmi aktivně a bez známek únavy. Už v páté minutě poslal Holík centr na hlavu Doležala, který se odpoutal od obránců a hlavou poprvé překonal Trmala.

Severočeši zanedlouho zahrozili individuální akcí Acosty, ale z tlaku už další gól nepřidali. Od 20. minuty se hra vyrovnala, hosté se snažili především po pravé straně díky zkušenému Petrželovi vyzrát na domácí defenzivu. Hofmannova hlavička však mířila mimo, Petržela po samostatné akci nepřelstil brankáře Hrubého a jablonecký gólman se pak vyznamenal ještě při střele Kalabišky. Nejblíže byli hosté vyrovnání ve 40. minutě, kdy Havlík z přímého kopu napálil břevno.

I po pauze se chvíli zdálo, že Slovácko bude mít sílu bojovat o vyrovnání a protržení nepříznivé vzájemné série. Jenže v 69. minutě přišel možná klíčový okamžik duelu - střídající Krob se při prvním dotyku s míčem dostal po ideální přihrávce od Matouška ke střele a následný odražený míč už poslal do sítě. Letní posila z Teplic tak stylově oslavila svůj 200. ligový start.

"V druhém poločase jsme začali aktivně, pak Slovácko málem vyrovnalo, ale druhý gól dal ráz zápasu. Když jsme dali na 2:0, trošku to se Slováckem otřáslo," konstatoval Rada.

Už o minutu později zvýšil na 3:0 po samostatném průniku a vyvedeném lobu Sýkora. Dva rychlé zásahy Slovácko definitivně zlomily. Severočeši byli v dobrém rozmaru a moravskému soupeři přidali na cestu v rozmezí závěrečných pěti minut další tři branky, o které se postarali opět Sýkora, Kratochvíl a další náhradník Chramosta.

"Nevím, co si o tom mám myslet, z přístupu hráčů, i těch zkušenějších, jsem zklamaný. Budeme si to muset hodně, ale hodně vyříkat. Takhle odehrát závěr utkání, to je pro mě nepochopitelné. Někteří hráči se ani nevrací, to se nedělá ani v okresním přeboru. Odpovědnost jde i na mou hlavu, já se tomu nevyhýbám," prohlásil kouč Slovácka Martin Svědík.

Jablonci, který v nejvyšší soutěži se Slováckem pojedenácté za sebou neprohrál, nakonec chyběly dva góly k vyrovnání historicky nejvyšší ligové výhry, v sezoně 1997/98 severočeský tým rozstřílel České Budějovice 8:0.