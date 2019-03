Boleslav vyhrála nad Příbramí, Bohemians vyloupili Karvinou

Fotbalisté Mladé Boleslavi zdolali ve 24. kole nejvyšší soutěže Příbram 2:0 a ani v pátém zápase jarní části nenašli přemožitele. O výhře rozhodli v poslední pětiminutovce základní hrací doby Tomáš Ladra a Muris Mešanovič. Hosté už od 22. minuty hráli bez vyloučeného obránce Emmanuela Antwiho.

"Jsme smutní, protože když už to bylo takhle dlouho 0:0, tak jsem si myslel, že ten bod jsme mohli udělat, plus jsme tam furt zlobili. Klidně jsme mohli i jedním gólem vyhrát, nám celkem tyhle zápasy celkem jdou, ne, že bychom to dali třeba v deseti na Spartě. Boleslav měla hodně šancí, my jsme naše akce nedotáhli do pokutového území," řekl novinářům kouč Příbrami Josef Csaplár.

Jako první zahrozila Příbram. Jablonský centroval před branku, ale Matoušek se k zakončení nedostal. Vzápětí domácí kapitán Matějovský, který se do sestavy vrátil po karetním trestu, sebral hostům míč a přihrál do vápna na zcela osamoceného Komličenka. Nejlepší střelec soutěže však nedokázal zpracovat míč a navíc k němu obránce Kodr rychle přistoupil a zažehnal nebezpečí.

V deváté minutě se domácí ocitli blízko úvodnímu gólu. Matějovský poslal z poloviny hřiště dlouhý centr na hranici vápna přesně na Přikryla, který se osamostatnil a pozemní střelou zamířil těsně vedle tyče. Ve 12. minutě se hlavami srazili Wiesner s Kinguem a prvního jmenovaného musel nahradit Mešanovič.

Ve 22. minutě přišla Příbram o Antwiho, který ve vápně nedovoleně zastavil Komličenka. Rozhodčí nařídil penaltu a hostujícího obránce po druhé žluté kartě během sedmi minut vyloučil, což Csaplár označil za klíčový okamžik duelu. K penaltě se postavil Komličenko, ale dvacetigólový nejlepší střelec ligy neuspěl.

"Sáhnul jsem si na míč, takže se to připisuje jako zákrok, ale štěstí také bylo, že se to odrazilo k našemu hráči a ten to mohl odpálit do pryč," konstatoval brankář Kočí. V 37. minutě hlavičkoval Mešanovič zády k brance těsně vedle tyče. V závěru prvního poločasu doputoval přízemní centr Jugase z pravé strany až ke Komličenkovi, jenže Kočí reflexivně vytáhl míč na rohový kop.

Ve druhém poločase se domácí dlouho k ničemu nedostali. Až v 62. minutě Mešanovič poslal balon před branku na Komličenka, který se ale znovu neprosadil. O sedm minut později Komličenko odcentroval do vápna na Přikryla, jehož pokus Kočí zastavil. Hned poté propadl ve vápně míč až k volnému Ladrovi, zblízka však na Kočího nevyzrál. V 84. minutě pálil znovu Mešanovič, Kočího si s jeho střelou poradil.

Domácí se dočkali až v 86. minutě, kdy se Ladra v pokutovém území trefil dělovkou pod břevno. O dvě minuty později zvýšil Mešanovič placírkou na zadní tyč. "Otevřeli to, šli jsme do brejku a zakončili jsme to," prohlásil autor druhého gólu.

Mladá Boleslav tak natáhla domácí sérii neporazitelnosti na deset ligových zápasů za sebou. "Jsme rádi, že jsme navázali na úspěšnou jarní sérii a utkání jsme dovedli do vítězného konce, i když musím říct, že si těžko zvykám na tyhle závěry jak s Jabloncem, tak dneska, jsou to nervy," připomněl domácí trenér Jozef Weber dva týdny starou výhru nad Severočechy, o které v 93. minutě rozhodl Přikryl.

"Přesto musím říct, že to vítězství bylo zasloužené, že jsme sice dlouho zahazovali šance, ale byli jsme trpěliví, a nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu, že hráči nepanikařili a pořád jsme se snažili do šancí dostávat," uvedl Weber.

24. kolo první fotbalové ligy FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram 2:0 (0:0) Branka: 86. Ladra, 88. Mešanovič. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Antwi, Nový, Mingazov, Kingue, Tregler (všichni Příbram). ČK: 22. Antwi. Diváci: 2832. Sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka (86. Mašek), Hájek, Jugas, Fulnek - Přikryl, Hubínek, Matějovský, Bucha (58. Ladra), Wiesner (14. Mešanovič) - Komličenko. Trenér: Weber. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Kingue, Antwi - Mingazov (75. Voltr), Květ, Tregler, Jablonský - Matoušek - Fantiš (83. Keita). Trenér: Csaplár.



Fotbalisté Bohemians 1905 vyhráli ve 24. kole první ligy v Karviné překvapivě vysoko 3:0. "Klokani" dali všechny góly už v úvodním dějství. Skóre už ve třetí minutě otevřel Matěj Koubek, v 35. minutě zvýšil Martin Dostál a před pauzou se trefil Lukáš Hůlka. Bohemians venku zvítězili podruhé za sebou a spravili si chuť po minulé prohře 0:3 se Slavií. Karviná šest kol po sobě nevyhrála a z předposledního místa ztrácí na čtrnácté Pražany už osm bodů.

"Trenér fotbalového mužstva nemá často možnost hodnotit zápas venku po takovém skóre, takže jsem v dobrém rozpoložení. Máme teď náskok osmi bodů na předposlední místo, což je výborné," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Martin Hašek.

Důležité záchranářské utkání pro domácí začalo nejhůře, jak mohlo. Pražané hned z první akce udeřili. Na levé straně hřiště ve třetí minutě nacentroval Vaníček, do míče se krásně položil Koubek a hlavou ho poslal mimo dosah brankáře Berkovce. Devatenáctiletý útočník oslavil první ligovou branku v kariéře.

"Plán, se kterým jsme do utkání šli, se beze zbytku naplnil. Pozorně jsme bránili, eliminovali hru Karviné, která dává vysoké míče na Wágnera a ve větším množství se cpe do vápna, a dali rychlý gól," uvedl Hašek. "Nevyšel nám úvod, okamžitě jsme inkasovali a pak se to neslo v negativním duchu. Přemýšlel jsem nad tím, proč inkasujeme tak brzy a nevím. Ale nemyslím si, že by to bylo koncentrací," dodal trenér Slezanů Norbert Hrnčár.

Karvinští se z šoku vzpamatovávali postupně. Ve 13. minutě se jim povedlo srovnat, když Wágner uklidil centr Čoliče do brány, jenže asistent rozhodčího odmával ofsajd a gól neplatil. "Klokani" mohli vedení pojistit po čtvrthodině hry, kdy Reiter oslovil přihrávkou Pokorného, ten ale z deseti metrů nikým neatakován minul.

Domácí se poté chopili iniciativy, ale naráželi na zformovanou defenzivu Bohemians, případně je brzdily vlastní nepřesnosti. Čoličův přímý kop skončil nad a poté opět udeřili hosté. V 35. minutě Vaníček střílel, tečovaný balon přistál u nohou Dostála a ten prostřelil bývalého gólmana Bohemians Berkovce. Hostující obránce se v lize trefil potřetí v kariéře.

Ve zbytku poločasu se na domácí hráče snášel z ochozů pískot a nesmělé skandování, kterým fanoušci vyzývali k odchodu trenéra Hrnčára. To zesílilo poté, co domácí v nastaveném čase první půle obdrželi třetí gól. Po rohovém kopu nacentroval Bartek přesně na hlavu Hůlky, kterého nechali domácí nekrytého. Bohemians dali za úvodní dějství více branek než za předchozích sedm kol.

V poločasové pauze udělal karvinský trenér Hrnčár hned dvě změny. Na trávník přišli Budínský a Lingr místo Faška s Ba Louaou. V 55. minutě hlavičkoval po rohu Krivák k tyči, ale hostující Fryšták byl připraven. Byla to zároveň poslední akce karvinského stopera, který následně uviděl za faul druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Domácí vrhli všechny síly do útoku. Po centru Lingra hosté neodvrátili balon do bezpečí, ale Čolič pálil z voleje nepřesně. Mimo mířil i Budínský a na víc se Karviná nezmohla. "Po třetí brance bylo těžko s tím něco udělat. Do naší hry se vkradla křeč a když neposlouchá hlava, nejdou ani nohy. Ono ten boj o záchranu není snadné ustát. Zase jsme selhali v defenzivě. A když chcete být úspěšní, tak si chyby vzadu nemůžete dovolit," konstatoval Hrnčár.

24. kolo první fotbalové ligy MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 0:3 (0:3) Branky: 3. Koubek, 35. Dostál, 45+3. Hůlka. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Hock. ŽK: Krivák, Budínský, Čolič - Bartek, Vaníček. ČK: 57. Krivák. Diváci: 2336. Sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Rundič, Djordjevič - Moravec, Bukata, Faško (46. Budínský) - Ba Loua (46. Lingr), Wágner, Guba (60. Smrž). Trenér: Hrnčár. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek (64. Jindřišek), Bartek - Reiter, Koubek (74. Nečas), Vaníček (58. Vodháněl). Trenér: M. Hašek.

Fotbalisté Zlína v dnešním 24. kole první ligy díky penaltě v nastavení porazili 2:1 poslední Duklu. Pokutový kop proměnil Tomáš Poznar, jehož dvouzápasový trest za úder loktem z předchozího zápasu s Ostravou ještě nevstoupil v platnost. V prvním poločase se domácí ujali vedení po vlastní brance Ivana Ostojiče, ale ještě před přestávkou Pražané zásluhou Vojtěcha Hadaščoka vyrovnali. Zlín po nepovedeném vstupu do jara vyhrál podruhé za sebou.

Hodně vzruchu způsobila především penalta, odpískaná v závěru. "Viděl jsem to v teď televizi, bylo tam jasné stažení Poznara a jsem rád, že to sudí takto posoudil," říkal na tiskové konferenci domácí trenér Roman Pivarník. "Holenda mě zatáhl a byl to faul. Jsem tady jeden z těch zkušenějších, trénoval jsem penalty v týdnu a dal jsem," řekl Tomáš Poznar. "Studoval jsem videa zlínských střelců, risknul jsem svoji pravou stranu, ale to je loterie," řekl gólman Matúš Hruška, který chytal poprvé v této sezoně.

Opačný názor na penaltu než Zlínští měl trenér Dukly Roman Skuhravý. "Teď jsem z toho znechucen a nemá smysl, abych něco komentoval. Závěr byl pro nás dílem nešikovnosti a dílem zásahu shora," řekl. Tou nešikovností myslel kouč nájezd střídajícího Djuranoviče na Rakovana těsně před penaltou, který vyhrál zlínský gólman. "Čekal jsem do poslední chvíle, co udělá. Měl jsem štěstí, že mě nepropálil," liboval si gólman Matěj Rakovan, který i ve druhém zápase po sobě vychytal svému týmu výhru.

Zlínští začali duel velmi aktivně a uzavřeli soupeře před pokutovým územím. Jako první zahrozil Poznar, ale brankář Hruška byl u tyče včas. Tlak domácích vygradoval ve 21. minutě, kdy si centr z levé strany srazil do vlastní sítě Ostojič. Ševci tak před vlastními fanoušky skórovali po 335 minutách.

Trenér Dukly Skuhravý sice udělal oproti minulému kolu hned sedm změn v základní sestavě, na hrotu ale ponechal dva zkušené útočníky. A právě jejich spolupráce vedla k vyrovnání. Holenda poslal kolmicí do brejku Podaného, který obešel gólmana Rakovana i obránce Zlína a umožnil Hadaščokovi pohodlně vyrovnat.

Zlín se brzy oklepal, ale jeho hře ve zbytku úvodního poločasu chyběl větší nápad a moment překvapení. Po Čanturišviliho akci střílel po zemi Jiráček, ale Hrušku nenachytal. Domácí měli výraznou převahu, o čemž svědčí i poměr rohů 11:0 ve prospěch Fastavu.

Úvod druhé půle přinesl očekávaný scénář. Snahu domácích o vítězný gól na straně jedné a poctivou defenzívu s rychlými brejky na straně druhé. Jenže po chvíli bylo vše jinak, protože Dukla postupně vyrovnala hru a vytvářela si i šance. V 54. minutě pálil González do brankáře, ještě blíže ke gólu měl Hadaščok po minele Bartošáka, ale Rakovan byl připraven.

Závěrečný nápor Zlína odstartovala akce střídajícího Matejova, jeho zpětnou přihrávku dostal do ideální střelecké pozice Jiráček, ale levačkou přestřelil. Domácí ale nakonec přeci jen dokázali vstřelit rozhodující gól. Po stažení Poznara nařídil rozhodčí penaltu, kterou zlínský útočník proměnil.

Poznar se tak střelecky prosadil ve druhém utkání po sobě, když i v minulém kole proti Ostravě vstřelil vítěznou branku. Právě po utkání s Baníkem disciplinární komise potrestala zlínského útočníka dvouzápasovým zákazem startu, který ale ještě před utkáním s Duklou nenabyl právní moci a Poznar mohl ještě nastoupit.