Buchta děkoval obráncům. Bez nich bych nulu neměl, řekl

Přestože zlikvidoval nejméně tři gólové šance a hlavní měrou pomohl olomouckým fotbalistům k bezbrankové remíze v Jablonci, necítil se brankář Miloš Buchta jako hlavní hrdina zápasu. Po jubilejní desáté nule v této ligové sezoně děkoval i spoluhráčům, kteří prý několikrát zabránili jistému gólu.

"Cítím se jako jeden z jedenácti hrdinů. Musím pochválit všechny kluky, protože tam byly situace, kdy to třeba tolik nevypadá, ale jako gólman vím, že to byl jasný gól. Oni do té střely skočili a zachránili ten gól. Takže bych vyzdvihl hlavně defenzivu. Udržet nulu v Jablonci se cení," řekl Buchta novinářům.

Poprvé se blýskl ve 14. minutě, kdy vyrazil první gólovou střelu Jana Chramosty. Stejnému hráči pak v nastavení úvodního dějství zlikvidoval i samostatný únik.

"Na tréninku to cvičíme, takže jsem si ho ustál. Pak uděláte nějakou figuru, roztáhnete se, nohy dolů, ruce nahoru. Trefilo mě to, nebyl to žádný reflex. Ale dělám to i na tréninku, tam to chytám, takže to nebyla úplně náhoda. Na souboje jeden na jednoho si věřím," prohlásil Buchta.

Podle počtu vychytaných nul se dělí v lize o druhé místo s plzeňským Matúšem Kozáčikem. Jeho sobotní výkon patřil k nejlepším v sezoně. "Nebyl úplně top, ale byl velmi solidní. V téhle sezoně ho řadím hodně vysoko. Pak třeba i se Slavií. Když má soupeř hodně šancí a já se rozchytám, pak si začínám věřit, že tentokrát ten gól nedostanu," prohlásil Buchta.

"Tyhle zápasy jsou někdy lepší. Třeba doma s Jihlavou měl soupeř jednu šanci a z té nám dali gól. Tak to někdy chodí, že tu jednu šanci nechytnete a prohrajete, nebo zremizujete. Soupeř měl hodně šancí a nedal. Něco jsme chytil, něco jsem měl štěstí a kluci poskákali do střel. Bod bereme. Musíme být pokorní," dodal Buchta.