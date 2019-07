Budeme konkurenceschopní, věří hráči Opavy. Jaké mají cíle?

Fotbalisty Opavy čeká po loňském postupu druhý ročník v první lize po sobě. Slezané chtějí navázat na minulou sezonu, v níž po skupině o záchranu obsadili dvanácté místo, a znovu se vyhnout baráži o udržení. Za velkou výhodu považují fakt, že na rozdíl od minulého ročníku nebudou muset hrát v úvodu domácí zápasy v azylu.

"Co se týče cílů, ty by měly být ty nejvyšší. Vycházíme z možností, které jako klub máme. Měli bychom udělat vše, abychom se vyhnuli nepříjemné baráži. Kluci mají charakter a cítí to stejně. Chceme úspěšně vstoupit do sezony, začátek je pro psychiku mužstva důležitý," řekl na tiskové konferenci trenér Ivan Kopecký.

Slezané museli v minulé sezoně kvůli rekonstrukci trávníku hrát prvních šest domácích zápasů v brněnském azylu, přesto se dokázali poměrně s přehledem udržet.

"Uplynulá sezona pro nás byla úspěšná. Zachránili jsme se a oproti loňsku začínáme skutečně doma v našem zázemí, což je pro nás velice důležité. Věřím, že budeme konkurenceschopní," uvedl sportovní manažer Alois Grussmann.

"Kluci rok kopali ligu, takže nasbírané zkušenosti mohou nyní prodat. Spoléháme i na fanoušky, je to naše síla. Jejich podpora může být větší než loni, protože jim odpadnou náročné přejezdy do Brna," dodal.

Opavu v létě opustili nejlepší týmový střelec Tomáš Smola, Jakub Janetzký a Marko Radič. Klub naopak posílili Karol Mondek, Karel Knejzlík, René Dedič a Pavel Šulc. Z šesti přípravných zápasů Slezané čtyřikrát vyhráli a dvakrát prohráli.

"Přišel Mondek na kraj zálohy, Pavel Šulc by měl nastupovat v roli desítky. Příchodem Knejzlíka jsme zase chtěli zvýšit konkurenci na levé straně. Dedič by měl suplovat roli Smoly, který odešel. Věřím, že tihle noví hráči pro nás budou přínosem," uvedl Kopecký.

Klub, jehož majoritním vlastníkem je město, odvrátil hrozbu krachu. "Klub je v rámci funkčnosti stabilizovaný. Vedení města deklaruje už druhým rokem, že klub je k mání. Přišel tady zprostředkovaný kontakt z Argentiny. O odkup majoritního podílu má zájem privátní osoba spojená s jedním klubem z Buenos Aires, firma zájemce sídlí ve Španělsku," řekl klubový ředitel Petr Machovský.

"Fyzicky se tady byl podívat v červnu. Byli tady i jejich právníci. Chceme podepsat smlouvu o mlčenlivosti. Je to v pracovní fázi," dodal.