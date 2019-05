Budou to nervy až do konce, tuší po přestřelce příbramský Rezek

Plný stadion a šest gólů - barážová bitva mezi Brnem a Příbramí ve svém prvním vydání rozhodně nenudila. Po deseti minutách byli domácí fotbalisté na ručník, pak se zvedli a sahali po výhře, kterou jim těsně před koncem vzal střídající Ibrahim Keita. Po vyrovnávacím gólu si příbramský Jan Rezek oddychl, ale z výsledku zároveň netajil zklamání. Bývalý reprezentant tuší, že baráž bude dramatická až do konce.

"Nebyl to jednoduchý zápas, hrál se před skvělou kulisou, což atmosféře přispělo. Lidi viděli šest branek, což je mohlo uspokojit. Ale byly to nervy a nervy to budou až do samotného konce," řekl nejzkušenější příbramský hráč, který litoval, že jeho tým neustál rychlé vedení 2:0 a musel o remízu bojovat až do konce.

Podle Rezka Brno po inkasovaných gólech zjednodušilo hru. "Dostávali to do stran a před bránu, těžko se bránili jejich útočníci. Dnes jim to vyšlo, hlavně v první půli," řekl Rezek. "Druhý poločas byl spíš boj, my jsme nedotáhli pár dobrých okamžiků a zaplaťpánbůh, že jsme to dotlačili na konečnou remízu," oddechl si.

Příbram dnes trápili Škoda a Magera, dva vysoké hroty, na které se tým připravoval. "Neporadili jsme si s nakopávanými míči na tyto dva hráče, to nám dělalo největší problémy, však taky Magi nám dal dva góly. Prokázal svoji kvalitu, má toho hodně za sebou," prohlásil Rezek o podobně zkušeném hrotovém hráči Zbrojovky.

Barážová bitva je nyní v poločase, odveta začne v neděli od stavu 3:3. "Věřím, že domácí prostředí nám pomůže a že se v Příbrami bude hrát první liga i nadále," konstatoval Rezek, který je přesvědčený, že jeho tým odvetu zvládne a udrží se mezi elitou.

Co bude v odvetě jinak? "Doma my hrajeme poněkud jinak než venku. Nechci to zakřiknout, doma se nám daří víc. Teď jsme dali venku tři góly, může nás mrzet, že jsme nevyhráli, ale remíza to je zasloužená," dodal.

Baráž je na české scéně novinkou, nikdo u hráčů ji dosud neokusil. "Jde o hodně, nervy to jsou spíše pro mladé hráče. Já patřím mezi ty, kteří nebývali nervózní. Máme tady ale spoustu mladých hráčů, na které to může dolehnout. Snad u nás přijdou taky lidi a pomohou nám tak, jako tady pomohli Brnu," dodal Rezek.