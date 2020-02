Byl jsem strašně zmatený, přiznává debutant Zima

Fotbalista David Zima si ve 22. kole první ligy proti Opavě odbyl soutěžní premiéru ve slávistickém dresu. Devatenáctiletý olomoucký odchovanec nenastoupil na tradiční pozici stopera, nýbrž na postu defenzivního záložníka po lídrovi Tomáši Součkovi, který odešel do West Hamu. Úvodních 20 minut byl Zima z nové role zmatený, ale pak si zvykl. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský je z jeho přínosu pro mužstvo nadšený.

"Velice jsem si to užil, fanoušci jsou tady fakt skvělí. Takovou atmosféru v Olomouci jsme téměř nezažili. Vyprodáno bylo jen na Slavii a na Spartu, možná na Plzeň a na Baník (Ostrava). Pro mě skvělá zkušenost a doufám, že to takhle bude pokračovat do budoucna," řekl novinářům Zima po zápase, který v Edenu sledovalo 16.319 diváků.

Nezvyklé místo v sestavě ho zpočátku vykolejilo. "Dvacet minut jsem byl totálně zmatený, ale potom už v pohodě. Věděl jsem, kde mám zhruba stát, kde se mám pohybovat, měl jsem i nějaké šance," konstatoval Zima.

"Menší nervozitu jsem měl, ale během deseti minut opadla a už jsem pak byl úplně v pohodě. Snad jsem to zvládl dobře," dodal mládežnický reprezentant, kterého Pražané přivedli zkraje února, přestože za Sigmu v první lize do té doby odehrál jen 156 minut.

Kouč Trpišovský se jeho prohlášení nedivil. "On je zmatený furt, takže mě prvních 20 minut vůbec nepřekvapuje. Je zmatený i v jídelně a posilovně, v dobrém slova smyslu. Pořád se něčemu diví," prohlásil Trpišovský s úsměvem.

Zimův výkon ho uchvátil. "Nechci to přeceňovat po prvním výkonu, člověk musí věci potvrzovat, ale jsem z něj nadšený na to, že je tady tři neděle. Je lepší, než jsem si myslel. Je strašně užitečný hráč," řekl Trpišovský.

"Lidi si na něj musí zvyknout, pohybově je atypický jako Suk (Souček), když začínal. Jeho užitečnost pro tým je obrovská. Po prvním poločase měl naběháno o 1150 metrů víc než všichni hráči na hřišti, chtěl být všude. Trošku se z toho unavil a v 94. minutě dostal křeč do celého těla," dodal Trpišovský.

Zimu pochválil i za přínos směrem do ofenzivy. "Byl to zajímavý výkon a přihrál i krásně na gól, který nakonec nebyl uznaný. Pohyboval se tam, kde jsme chtěli. Na to, že to byl jeho třetí ligový start, debut tady v těžké chvíli a doma, tak to zvládnul skvěle. Momentálně jsem z toho nadšený, uvidím, jak budu večer," uvedl třiačtyřicetiletý někdejší kouč Žižkova a Liberce.