Čermák: Titul je ve hře, příště musíme Slavii porazit

Plzeňští fotbalisté Aleš Čermák a Jan Kovařík věří, že Viktoria má nadále šanci na titul, přestože po bezbrankové remíze ve 28. kole první ligy na hřišti Slavie ztrácí na lídra tabulky stále osm bodů. Oba záložníci si myslí, že ve hře je pořád dostatečný počet zápasů včetně dalšího vzájemného duelu v Edenu, který podle Kovaříka musí Západočeši vyhrát.

Do konce základní části zbývají dvě kola a oba celky se znovu střetnou na stadionu Slavie v pětikolové nadstavbové skupině o titul. "Zbývá sedm zápasů, to je 21 bodů. Ještě je všechno hratelné. Pojedeme sem ještě jednou. Příště tady musíme vyhrát," řekl v nahrávce pro média jednatřicetiletý Kovařík.

"Samozřejmě jsme ve hře o titul. Těch zápasů je ještě dost. Ještě jednou jedeme sem a jdeme dál. Budeme makat. Ve středu hrajeme zase (proti Zlínu). To je náš hlavní cíl," uvedl pětadvacetiletý Čermák.

Plzeň v osmém jarním ligovém duelu pod trenérem Adrianem Guľou poprvé ztratila body. "Vzhledem k tomu, že jsme tady chtěli vyhrát, tak si myslím, že je to lehká ztráta. Slavie ukázala, že má dobré mužstvo. Byl to hodně vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách, takže to mohlo skončit jakkoliv. Nakonec bod. Budeme bojovat dál. Ještě zbývá hodně zápasů a bodů," prohlásil Kovařík.

Západočeši nezvítězili v Edenu v sedmém ligovém utkání za sebou, po předchozích šesti porážkách ale tentokrát odjeli alespoň s bodem. "Byl to velice těžký zápas, hodně bojovný, hodně o o soubojích. Bylo to o jedné brance a ten tým by vyhrál. Slavia s námi hodně běhala, všichni jsme hráli teoreticky jeden na jednoho v prostředku i na lajnách. Nevím, jestli je bod zasloužený nebo nezasloužený, protože i my jsme měli nějakou šanci, Slavia taky. Těžko říct," konstatoval Čermák.

Sparťanský odchovanec se v 67. minutě ocitl ve velké šanci, když po Řezníkově centru hlavičkoval těsně vedle. "Škoda že to tam nespadlo, protože ten zápas by byl hned jiný. První moment jsem si říkal, že by to tam možná mohlo spadnout, protože si myslím, že mi to sedlo a dobře jsem to i trefil, ale jak to spadlo o zem, stočilo se to ven. Škoda," mrzelo Čermáka.