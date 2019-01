Česká kostra týmu? Proč? Nemám problém s cizinci, řekl Rosický

Sám věděl, že ho nečeká nic jednoduchého. Tomáš Rosický, i přes zrazující hlasy, přeci jen nabídku Sparty přijal a stal se sportovním ředitelem. Nyní čelí těžké výzvě - má být strůjcem obměny týmu, která má dostat klub z Letné zpět do popředí. Rozpovídal se také o poměru českých a zahraničních hráčů v týmu.

"Je to velká zodpovědnost, ale láká mě Spartě pomoci, aby to vypadalo jinak. Spousta lidí mě od toho odrazovala, že načasování není dobré. Ale v době, kdy se daří, to může dělat každý. Já to vidím jako obrovskou šanci," uvedl Tomáš Rosický na čtvrteční tiskové konferenci.

Přátelé z Arsenalu a Dortmundu mu dodávali sebevědomí, naopak z Česka šly spíše negativní hlasy. "V zahraničí jsou všichni mnohem povzbudivější. Naopak lidi z Česka mi radili, ať si odpočinu, že je čas," prozradil s úsměvem.

Ze své role sportovního ředitele je odpovědný za výběr posil. "Identifikaci hráčů mám na starost já. Konzultuji to s trenérem (Zdeňkem Ščasným), abychom byli ve shodě. Pak jdu za generálním ředitelem a majitelem jim to odprezentovat. Oni se hodně ptají, což je dobře, protože oni jsou ti, kdo musí investici schválit," okomentoval průběh vyjednávání bývalý kapitán české reprezentace.

Netají se tím, že by do budoucna rád dával více příležitostí sparťanským odchovancům. "Zařadili jsme další tři mladé kluky, kteří udělali progres a chceme je vidět v přípravě. Je to určitě správná cesta, aby kluci viděli, že dostanou šanci, když si ji zaslouží. O to mám velký zájem," popsal svoji strategii.

Cizinci v týmu? Proč ne

Jedním dechem dodal, že rozhodně nechce úplně zamezit zahraničním akvizicím. "Ta myšlenka před rokem a půl investovat do týmu, aby se dostal do Ligy mistrů, byla skvělá. Bohužel se nepovedlo investovat do správných lidí a následky tu jsou. Mám zájem zapojovat odchovance, ale budeme se nadále koukat i do zahraničí," řekla legenda londýnského Arsenalu.

Nepovedená štace italského kouče na Letné v něm vyvolala určité rozhořčení. "Nebudeme řešit, jestli byl Strama (bývalý kouč Sparty Andrea Stramaccioni) dobrý trenér, ale když vezmeme jeho kulturu, tak se vždy vyjadřoval s respektem k českému prostředí. Ale kamkoli jsme přijeli, tak mu brutálně nadávali i lidé z realizačních týmů soupeře. Dokonce i v italštině. Neváhali kvůli tomu vytáhnout slovník a učit se cizí jazyk. To já nechápu," divil se hráč přezdívaný "Rosa".

"Celé je to hrnuté do toho, že problém jsou cizinci. Ano, protože jich je hodně a měli bychom mít českou kostru, ale určitě se cizincům nemůžeme vyhýbat. Podívejte se, kolik máme českých trenérů v zahraničí. Nikoho. Čeští hráči mají v zahraničí obrovské problémy. Co tu tedy máme tak speciálního, že si to tak chráníme, že tu cizince nechceme. Pro mě není problém cizinec jako takový, ale spíše když přijde hráč, který se nechce nadále zlepšovat," pokračoval ve výkladu na ožehavé téma.

Na špatný podzim by chtěl zapomenout. Byl by rád, kdyby opět získal příznivce na svou stranu - na stranu Sparty. "Konec byl velice špatný a strašně nepovedený. Teď náš čeká spousta práce, abychom důvěru fanoušků získali zpět. Aby mohli být zase na klub hrdí. Teď je ze všeho nejdůležitější herní progres týmu i hráčů," je si vědom Rosický.

Dokáže legenda českého fotbalu nakopnout Spartu k lepším zítřkům. Prvním krokem k úspěchu je stabilizace kádru a povedená příprava.