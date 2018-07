Chlast a ostuda. Kolář vyváděl ve Varech, Plzeň ho potrestala

Tak tohle se fakt nepovedlo. Plzeňský fotbalista Daniel Kolář v době volna vyrazil na filmový festival do Karlových Varů a v opilecké euforii vyrobil průšvih, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Klub na jeho extempore ihned zareagoval a napařil svému hráči hodně tučnou pokutu. Na západě Čech asi slušně mlátí hlavou do zdi, její fotbalisté totiž zásobují ostudným chování až příliš často. Naposledy to byl Kolář, předtím hned několikrát David Limburský a další. Co přijde příště?

Na začátku léta je to tradice. Celebrity z různých sfér se sjedou do Karlových Varů a užívají každoroční filmový festival. A to hlavně na různých večírcích a párty. Vedle herců či modelek do západočeského lázeňského města vyrážejí i sportovci. Letos mezi ně patřil třeba plzeňský Daniel Kolář.

Ten ale udělal trapas, který nemá obdoby. Navíc způsobil letos prozatím největší karlovarský skandál. Hráč mistrovského celku se slušně opil a po přehlídce návrhářky Debbie Brown vyrazil na přehlídkové molo, kde vyváděl skopičiny - svlékl se do půl těla a válel se po zemi.

Následně v pití alkoholu pokračoval v několika místních barech. Tam si sice nechal tričko obléknuté, naopak si ale sundával boty a tančil v přítomnosti několika dívek.

Viktoria na jeho nepřípustné chování samozřejmě ihned zareagovala a napařila hráči tučnou pokutu, která by měla dosahovat výše několika měsíčních platů.

"Daniel Kolář během osobního volna hrubě porušil interní klubová pravidla, za což jej vedení Viktorie potrestalo finanční pokutou ve výši několika měsíčních platů. Tato částka bude věnována viktoriánské mládeži," stálo v prohlášení samotného klubu.

Zostuzený a potrestaný fotbalista se nakonec za své chování alespoň omluvil. "Udělal jsem obrovskou chybu. Mé chování se absolutně neslučuje s chováním profesionálního sportovce, bylo to ode mě trapné. Řadu lidí jsem tím zklamal a jsem si toho plně vědom," uvedl.

"Chtěl bych se všem moc omluvit a jsem připravený přijmout jakýkoli klubový trest a nést za své chování následky. Omlouvám se," ochotně přijal trest.

Představitelé Viktorie podobný problém neřešili poprvé. Předtím trestali třeba Petra Bolka či excesy známého Davida Limburského. V Plzni si hráče zkrátka umí vybrat.