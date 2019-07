Chyběla nám mezihra, řekl Fendrich. Vyzdvihl své zákroky

Přestože fotbalisté Českých Budějovic v úvodním prvoligovém kole s Opavou byli v ofenzivě aktivnější, ani jednou nedokázali brankáře Viléma Fendricha překonat. Hostující gólman k vítězství 1:0 přispěl několika zákroky, především když se dvakrát blýskl v posledních vteřinách zápasu.

První důležitý zákrok si připsal hned po několika minutách za bezbrankového stavu po přímém kopu Kladrubského. Domácí kapitán střílel asi z 18 metrů, ale Fendrich umístěný pokus vyrazil. "Očekával jsem obě možnosti, že to může kopat levák i pravák. Snažil jsem hlavně se hlídat si svou stranu," prohlásil.

Podruhé se Fendrich blýskl v nastavení, kdy zklikvidoval hned dva nebezpečné pokusy Mršiče s Táborským a výrazně přispěl k vítězství. "Byly v samotném závěru utkání, takže byly hodně, hodně důležité," prohlásil osmadvacetiletý opavský gólman.

Fendrich připustil, že České Budějovice byly hlavně ve druhém poločase lepší. Opava často jen napadala a marně bojovala o míč. "Úplně nám chyběla mezihra. Když jsme získali balón, tak jsme ho rychle ztratili. Navíc jsme se dostali pod tlak sériemi standardních situací," uvedl.

Právě v úvodu druhého poločasu Jihočeši zatlačili na soupeře a vytěžili z toho několik rohů. V tu chvíli podle Fendricha byli domácí blízko vyrovnání. "Od padesáté do šedesáté minuty bylo těch rohů fakt hodně. Hodnotím to s velkým respektem ke všem hráčům, že jsme si to dokázali pohlídat," uvedl Fendrich.

Brankáře pochválil i trenér Opavy Ivan Kopecký. "Stopeři zaslouží absolutorium za to, jak zvládli ty rohy a centry. Ale hlavně nás podržel Vilda Fendrich," prohlásil kouč.