Dalo se vyhrát, litoval Takács

Fotbalisté Slavie po remíze v derby se Spartou 1:1 ztratili na jaře už osm z dvanácti bodů, ale podle obránce Ladislava Takácse je snížení náskok před druhou Plzní v boji o titulu na osm bodů neznervózňuje. Třiadvacetiletá předsezónní posila Pražanů z Mladé Boleslavi se po zranění z přípravy zapojil do soutěžního zápasu poprvé a svedl řadu soubojů s Benjaminem Tettehem.

"Vzhledem k průběhu je asi bod dobrý, ale měli jsme dost šanci, abychom dali první gól my. Jsou to smíšené pocity. Nechci říkat, že převládá zklamání, ale dalo se vyhrát," řekl Takács novinářům.

Náskok omlazeného týmu Slavie, kterou opustili Tomáš Souček, Milan Škoda, Josef Hušbauer či Mick van Buren, před Plzní se opět ztenčil. "Neznervózňuje nás to. Hrajeme tak, abychom každý zápas vyhráli. Máme před sebou jediný cíl a pro ten si jdeme," potvrdil Takács, že slávisté nemají jiné myšlenky než na obhajobu titulu.

Naposledy hrál soutěžní zápas 15. prosince proti Českým Budějovicím při výhře 4:1 a po doléčení naskočil poprvé od 1. února, kdy v portugalském Lagosu nedohrál duel s Aarhusem. "Už jsem stoprocentní. Byl to takový zápas na chycení," smál se Takács. "Bylo tam hodně sprintových náběhů, takže ke konci jsem trošku cítil nožky, ale myslím, že to bylo dobré."

Potýkal se především s rychlonohým Tettehem. "Bylo to nepříjemné. Je rychlý, měl tam dost náběhů za obranu. Věděli jsme o tom, ale je prostě rychlý," řekl na adresu ghanského útočníka.

Jeden ze dvou důležitých soubojů s Tettehem svedl v 58. minutě. Sparťanský útočník Takács odstrčil, slávistický obránce vrazil vybíhajícího gólmana Ondřeje Koláře, ale Tettehův gól do prázdné branky nakonec neplatil. Na základě rozhodnutí VAR jej rozhodčí Pavel Franěk neuznal.

"Nechci říkat, že jsem byl přesvědčený. Ale věřil jsem. Šli jsme tělo na tělo, on mi dal ruku na záda, já jsem přeskakoval Koliho a trefil ho do hlavy kolenem. Za mě jasný faul. Bolelo to hlavně Koliho," prohlásil Takács, který byl rád, že z toho Kolář vyvázl bez vážnějšího zranění.

V 80. minutě už Tetteh otevřel skóre. Po přihrávce Bořka Dočkala se dostal za obranu, pak ještě oklamal kličkou ve vápně vracejícího se Takácse a trefil se pod břevno. "Bořek Dočkal měl hodně moc času dát balón za nás, Tetteh je rychlý a ještě byl napřed, bohužel utekl," litoval Takács.

Slavia stihla vyrovnat díky hlavičce Petera Musy ve třetí minutě nastavení. "Paradoxně po gólu jsem je úplně zamkli. Měli jsme šance a vyústilo to v gól. Na druhou stranu si myslím, že kdybychom dali první gól my, vypadalo by to jinak," dodal Takács.