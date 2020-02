Další průšvih. Sparťan Hašek ustoupil od podpisu smlouvy v Izraeli

Záložník Martin Hašek z pražské Sparty do Maccabi Haifa nepřestoupí. Čtyřiadvacetiletý fotbalista podle webových stránek izraelského klubu odmítl podepsat smlouvu v podobě, jak byla dohodnuta před jeho příletem do Haify.

Hašek na konci ledna neodcestoval se Spartou na soustředění do Španělska. Na sraz se dostavil bez cestovních dokladů, a když dostal nařízeno, aby se pro potřebné věci vrátil, na letiště už nedorazil. Pražané trucujícího středopolaře finančně potrestali a přeřadili do třetiligového B-týmu.

Sparta se nakonec s Maccabi domluvila na odstupném a Hašek přiletěl do Izraele, kde měl absolvovat vstupní zdravotní prohlídku a podepsat kontrakt. Nakonec však k dohodě nedošlo. Podle spekulací médií měl bývalý reprezentant do 21 let požadovat vyšší plat, což klub z Haify odmítnul.

"K našemu překvapení hráč před podpisem smlouvy neakceptoval podmínky, které byly domluveny před jeho příjezdem, takže jsme se rozhodli dohodu nedokončit. Přejeme hráči hodně štěstí," uvedl izraelský vicemistr v prohlášení na webu.

Sparta získala Haška předloni v prosinci z Bohemians 1905 a letenský odchovanec se postupně vypracoval v jednu z opor. Za Spartu v nejvyšší soutěži odehrál 30 zápasů a připsal si šest branek a čtyři asistence. Celkem má v první lize na kontě 94 utkání, 14 branek a šest gólových přihrávek.