David Bartek se neholí, aby vypadal drsněji

Patnáct let nabízí pohled na soupisku A mužstva Bohemians Praha stejné jméno: David Bartek. Odchovanec, srdcař, střelec důležitých gólů, opora týmu. A měl by jí být i nadále, byť na jeho místo na levé straně zálohy přišel Jakub Podaný.

Nasadil jste plnovous ingušského bojovníka. Co vás k tomu vedlo?

Nechal jsem to růst už od ledna a říkal si, že když se oholím, tak si připadám tak na patnáct. Chtěl jsem vypadat trošku dospěleji, tak jsem to nechal. Až to bude šedivé, tak to sundám.

Zarostlou tvář má i trenér Martin Hašek. Nebylo to povinné...

To vůbec, já chci vypadat trošku na hřišti drsněji, aby byl u soupeřů nějaký respekt.

Vy, který jste vyhlášený svou břitkostí a důrazem? Máto to zapotřebí?

Asi ne... Říkám to s nadsázkou. Ale neholím se.

Přišel levonohý Jakub Podaný, trenér přiznal, že s ním počítá na tuto stranu, čímž vás vyšoupává na pravou. Nevadí vám to?

Vůbec. Podyho znám dlouho a moc se mi vždycky líbil. Jsem jedině rád, že přišel a zvýšil konkurenci. Když bude hrát líp, bude nastupovat on a já ne. Přesunutí na pravou stranu mi nevadí, vždyť jsem pravák. Odešel Reiter, Martin Dostál, jehož mám moc rád, je zraněný, takže je tam pro mě prostor. Usnadnilo se mi to. Ale hrát bude ten, kdo prokáže lepší formu.

Máte spočítáno, kolikátou zahajujete sezonu?

Nedávno se mě na to někdo ptal, tak jsem se kouknul a je to moje patnáctá v A mužstvu. Utíká to. Vždyť jsem před chvilkou do áčka přišel.

Nelákalo vás změnit dres?

Měl jsem smlouvu od patnácti a byl jsem postižený konkurzem, který byl na Bohemku uvalen. Možnosti odchodu padaly, pak se nějaké objevily, ale pro mě je Bohemka od malička srdcová záležitost, hraju tu od pěti. Nebylo nikdy nic zajímavějšího. Teď bych možná zkusil nějaké zahraniční angažmá, abych si zlepšil jazyk a životní rozhled. Ale jinak každá sezonu je pro mě sváteční.

Kapacita stadionu se navýšila místy pro stání na šest tisíc. Myslíte, že budou fanoušci chodit, když nebyl vyprodaný ani při dramatických zápasech nadstavby?

Zapříčinili jsme to sami naší špatnou bilancí doma. Doufám, že když se nám bude dařit, tak fanoušky přilákáme. Hlavně musíme dávat góly. Bylo by skvělé je nalákat výhrou v úvodním duelu v Jablonci. Formu z venku máme, snad to zvládneme.