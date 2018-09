Debakl zapomenut! Plzeň vyhrála nad Opavou gólem z penalty

Fotbalisté Plzně v osmém kole první ligy zdolali nováčka Opavu 1:0 až díky penaltě Patrika Hrošovského z 87. minuty a doma vyhráli i čtvrtý zápas v sezoně. Obhájci titulu se vrátili do čela neúplné tabulky o dva body před Zlín a tři body před Slavii, která má k dobru nedělní duel na půdě Slovácka.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby se vítězně naladili na středeční úvodní zápas skupiny Ligy mistrů proti CSKA Moskva. Na lavičce hostů nevyšla soutěžní premiéra trenérovi Ivanu Kopeckému, nástupci Romana Skuhravého.

"Já vždycky věřím mužstvu. Je úplně jedno, jestli je to 88. nebo 90. minuta. To mužstvo ukázalo charakter a chtělo zvítězit. Věděli jsme, že čas běží a je to pro nás komplikovanější a komplikovanější. Nakonec rozhodla situace, kterou nikdo překvapivě neviděl, a byla penalta," řekl Vrba novinářům po svém jubilejním 200. zápase v české lize.

Vrba oproti minulému debaklu 0:4 na Slavii udělal v základní sestavě tři změny. Disciplinárně potrestaného stopera Hubníka zastoupil Hejda a v záloze nastoupili Ekpai s Kopicem místo Petržely a Zemana. Opava nemohla nasadit záložníka Kayambu, kterého Viktoria minulý týden koupila a do konce podzimu ho nechala ve slezském celku hostovat.

Po vyrovnaném a nepříliš záživném úvodu jako první zahrozili ve 24. minutě hosté. Čtyřicetiletý Zavadil z přímého kopu našel Kuzmanoviče, jehož hlavičku brankář Kozáčik vytáhl nad břevno. Plzeňští postupně získávali převahu. Ekpai po úniku na křídle tvrdou ranou minul branku a Kopicovu střelu z přímého kopu zase vyrazil opavský gólman Šrom. Ve 39. minutě z dobré pozice přestřelil i nejlepší ligový kanonýr Krmenčík.

"Musím svoje hráče pochválit za to, jakým způsobem k tomu přistoupili a plnili pokyny, které jsme si řekli. V prvním poločase jsme se dostali do tří příležitostí, brankář Kozáčik vychytal velkou šanci," uvedl Kopecký. Domácí i na začátku druhého poločasu častěji drželi míč, ale do zakončení se přes pevnou obranu soupeře dlouho nedostávali. V 73. minutě Krmenčík doklepl míč do opavské branky, ale sudí Berka po poradě s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu.

"Televize to ukáže tak, že je to jasně vidět. Nějaká technika, která to neukáže, nemá smysl. Buď mějme techniku, která bude prokazovat věci, kterou jsou jasné. Nebo když tu techniku nemáme, tak se na to vykašleme," zlobil se Vrba kvůli neuznané brance. Později po ruce hostujícího Zapalače se Berka šel na videozáznam podívat osobně a nakonec nařídil pro Viktorii penaltu, kterou v 87. minutě bezpečně proměnil Hrošovský.

"Byl jsem určený. Už jsem si říkal, kam bych to kopnul. Zrovna v týdnu jsem trénoval penalty, tak to dneska pomohlo," připustil Hrošovský. "Zdálo se mi, že se mu to odrazilo od ruky. Potom to zkoumali na videu a rozhodli tak, jak rozhodli. Myslím, že jasná penalta," dodal slovenský reprezentant, který dal první gól od loňského srpna.

Domácí v závěru působili trochu nervózním dojmem, přesto nejtěsnější náskok udrželi. Západočeši porazili Opavu v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních a poprvé od roku 1998. "Pokud nepískne rozhodčí, tak se může stát cokoliv. Věřil jsem, že jsme schopni to ukopat. Nevím, jestli byla penalta, já to neviděl. S tím se nedá nic dělat. Bylo to smolné, ale bolí to," konstatoval Kopecký.

8. kolo první fotbalové ligy Viktoria Plzeň - SFC Opava 1:0 (0:0) Branka: 87. Hrošovský z pen. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vitner. ŽK: Hořava - Puškáč, Juřena. Diváci: 9636. Sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hejda, Limberský - Hořava (85. Chorý), Hrošovský - Ekpai (71. Kovařík), Čermák (60. Kolář), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba. Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina (78. Janetzký) - Schaffartzik, Zavadil - Jursa (88. Jurečka), Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (74. Juřena), Smola. Trenér: Kopecký.



Fotbalisté Příbrami v 8. kole první ligy porazili doma Olomouc 1:0 gólem Miroslava Slepičky z 58. minuty. Nováček po třetí výhře v této sezoně nejvyšší soutěže poskočil v neúplné tabulce na šesté místo. Naopak Sigmě nepomohla ani reprezentační přestávka a nadále se trápí. Hanáci prohráli v lize už pošesté za sebou a jsou stále předposlední.

"Chyběla nám větší vůle, odhodlání, agresivita a touha utkání zlomit. Fotbalová kvalita tam je, ale musíme se o výsledek porvat více než dnes. Podle mě je to ale hlavně o tom, že jsme ztratili velkou dávku sebevědomí. Je třeba jeden výsledek, který to zlomí. Věřil jsem, že to bude dnes, ale soupeř využil svou jedinou šanci a zkušeně si to pohlídal k vítězství," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Příbram poprvé v sezoně nemohla využít svého nejproduktivnějšího hráče Matouška, který přestoupil do Slavie. Na pozici podhrota se místo něj posunul Fantiš a šanci v základní sestavě poprvé dostal Antwi. Naopak posily z reprezentační přestávky Mingazov, Voltr a Pejša zůstaly jen na lavičce.

"Pro nás důležité vítězství, zasloužené, vydřené, i když zápas byl vyrovnaný. Teď jsme v přechodu, v době pomatouškovské, o to je to pro nás důležitější," řekl příbramský kouč Josef Csaplár. Olomouc nastoupila v téměř totožné sestavě jako před reprezentační pauzou, jen se do ní po zranění vrátil Václav Jemelka a vytvořil stoperskou dvojici s Kotoučem.

Oběma týmům zápasy před pauzou nevyšly, a tak se chtěly chytnout, ale zároveň se vyvarovat chyb. Obrany tak převládaly nad útoky. Dlouho se hrál spíše opatrný fotbal bez větších šancí. Na olomoucké straně prověřil domácího gólmana Falta, Příbram se dostávala jen k závarům.

Ve druhé půli už ale měli více ze hry domácí. V 52. minutě poslal Tregler dlouhý pas za obranu na Hlúpika, ten ale pod tlakem vybíhajícího gólmana přehodil i branku. V 58. minutě už Příbram vedla, když Antwiho přihrávku zužitkoval ve svůj čtvrtý zásah v ligové sezoně Slepička.

"Antwi mi to dal krásně pod sebe, já se to v pádu snažil trefit na přední tyč a prošlo to. Jsem strašně rád, protože nám to dalo tři strašně důležité body, které nám pomohou se odrazit po těch předchozích prohrách. Potřebovali jsme dnes prostě bodovat," řekl Slepička.

Domácí útočník pak měl ještě jednu dobrou šanci. Ocitl se tváří v tvář gólmanu Buchtovi, ten ale jeho pokus zneškodnil. Olomouc se v závěru snažila o tlak, nasadila druhého a třetího útočníka, ale Příbram se celkem bez komplikací ubránila. Jen v 89. minutě zapomněla na Zahradníčka, ale ten v zajímavé pozici hlavičkoval jen na brankáře Švengera.

"Zase jsme dostali lacinou branku, zase jsme nedali gól. Nedokážeme si vytvořit šanci, když už ji vytvoříme, tak ji zase neproměníme. Je to pořád dokola. Nevím, čím to je. Nějaká krize a ne a ne to prolomit," uvedl Jemelka. "Při tréninku jsme vypadali dobře, dřeli jsme. Prvních 30 minut se nám to povedlo přenést, ale pak to odešlo. Musíme začít střílet branky, bez toho to nejde," dodal olomoucký stoper.