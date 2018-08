Diop protrhl střelecké trápení a slavil premiérový hatttrick

Senegalský útočník Dame Diop byl dosud oceňován zejména za svou bojovnost a práci pro tým, ale fanoušci Baníku Ostrava mu vyčítali malou gólovou produktivitu, když v 18 zápasech dal jediný gól. V dnešním ligovém utkání s Olomoucí však střeleckou smůlu protrhl a třemi góly se podílel na výhře 4:1.

"Chtěl bych poděkovat celému týmu, bylo to pro nás velmi důležité utkání. Je to můj první hattrick a jsem opravdu šťastný. Pamatuji si, že jsem dal dva góly ještě za Zlín, ale hattrick nikdy," radoval se Diop, už druhý třígólový střelec Baníku v této sezoně po kapitánovi Milanu Barošovi, který tentokrát pro zranění chyběl.

Po prvním ze svých gólů běžel Diop slavit s trenérem Bohumilem Páníkem, který ho vedl už ve Zlíně a podržel ho v sestavě, i když se pětadvacetiletému útočníkovi nedařilo střelecky. "Trenér je jako otec pro celý tým. Je stejný jako ve Zlíně, vtipkuje s hráči, zároveň dokáže být vážný, když je potřeba pracovat," uvedl Diop.

Ostrava vyhrála už počtvrté v sezoně a drží krok s čelem tabulky. "Myslím, že Baník je silnější než v minulé sezoně. Určitě to nebyl lehký zápas. Pro mě není v české lize lehkého zápasu. Chtěl bych ale velmi poděkovat fanouškům, protože nás nikdy nepřestávají tlačit dopředu," řekl Diop.

Tentokrát ale sklízel chválu zejména on, a to i od Martina Filla, který byl dalším důležitým strůjcem vysokého vítězství, na němž se podílel úvodním gólem a asistencí. "Diopovi gratuluji, byl to od něj vynikající výkon. Doufám, že to příště zopakuje. Dnes to byl velmi kvalitní výkon od všech, téměř vše nám vycházelo a já doufám, že to zopakujeme i další zápas," prohlásil Fillo.

Bývalý hráč Plzně, Mladé Boleslavi, Příbrami či Teplic už také toužebně čekal na gól, naposledy se trefil loni v prosinci ještě v dresu Teplic. Od přestupu do Baníku se prosadil až dnes a přispěl k vydařenému vstupu do zápasu. "Snažil jsem se být trpělivý a jsem rád, že mi to tam dnes spadlo. Dali jsme během patnácti minut dva góly a prakticky jsme rozhodli. Chceme na soupeře vlétnout každý zápas, ale ne vždy nám to vyjde," řekl Fillo.

Vydařený vstup do sezony nechce přeceňovat. "Úvod nám vyšel, ale sezona je ještě dlouhá. Na tabulku jsme se před zápasem vůbec nedívali. Nechceme usnout na vavřínech, chceme dál sbírat body a dělat radost sobě i fanouškům," dodal Fillo.