Dočkalova premiéra: tvůrce, osobnost, ale pořád jenom člověk

Bořek Dočkal je zpět na Letné a Sparta znovu vítězí. Sen letenských fanoušků nabral první reálný obrys v těžké bitvě o třetí místo s ostravským Baníkem. Výkon svěřenců Zdeňka Ščasného po delší době snesl přísnější měřítko. Nicméně přes všechnu chválu, která se od konce zápasu sype na hlavu Sparty i českého reprezentačního kapitána, je nutné zmínit i momenty, které se úplně nepovedly.

Dočkal bezesporu patří mezi osobnosti, kterých má český fotbal v současné době úplné minimum. Svou třídu potvrdil hned po návratu ze svého dvouletého dobrodružství v Číně a USA, a to ve zdánlivě malicherném případě při volbě čísla na dres. "Kdyby to bylo na mně, asi bych se vrátil k devítce. Nechtěl jsem ale žádat o číslo, které už někdo nosí. To ve fotbale není dobrý úvod do kabiny," prozradil.

Číslo devět ve Spartě obléká Guélor Kanga. Tedy Dočkalův přímý konkurent na pozici mozku týmu, který po příchodu nového kapitána poprvé v letenském dresu usedl na začátku zápasu na lavičku náhradníků. A pokud Ščasného trenérský štáb nevymyslí, jak zapojit oba tvůrce hry do systému bok po boku, asi se na pozici gabonského záložníka v následujících týdnech mnoho nezmění.

Kromě vlastností rozeného lídra totiž Dočkal vynikl při svém prvním startu oproti Kangovi především v jedné věci - nebyl tolik vidět. A to Spartě paradoxně prospělo. Hra Letenských byla na první pohled plynulejší a svým způsobem přirozenější.

Kanga si totiž chodí pro míče až ke stoperům a ve snaze vymýšlet neustále geniální přihrávky předržuje balón a hru brzdí. Z toho důvodu byl také v prvních jarních zápasech vždy stažen po půlhodině hry, byť proti Dukle vstřelil gól a individuálně patřil k nejlepším na hřišti.

Český reprezentant naopak hru zrychluje z jednoho dotyku, zůstává výš a spoléhá i na své spoluhráče. Asistence na Drchalovu třetí branku proti Ostravě už ani nikoho nepřekvapuje. Po evropských trávnících neběhá mnoho hráčů s lepší bilancí ve statistice gólových přihrávek.

Vůbec nejlepší rozhodnutí během nedělního mače ale sparťanský kapitán učinil aniž by kopnul do míče. "Bořek má výtečnou pravačkou a umí skvěle zahrávat standardní situace, ale sám se mě zeptal, jestli chci kopat. Samozřejmě jsem odpověděl, že chci," pronesl po zápase asi nejplatnější sparťan utkání a autor vítězné branky z přímého kopu David Moberg Karlsson. I tady se ukázala Dočkalova týmovost.

Pořád je co zlepšovat

Ale není všechno jen růžové. První zápas také naznačil a připomněl, v čem se budou muset Sparta i Dočkal ještě zlepšit.

Byl to právě sparťanský kapitán, koho při trochu ležérním zpracování ve středu pole obral o míč Fleišman a založil první gólovou akci zápasu. Sparta byla v následujících minutách jako opařená, a kdyby si podobně jako na Dukle nepomohla standardní situací, kdo ví, jak by druhý poločas vypadal.

V závěru utkání pak Dočkal nezachytil včas náběh skórujícího Kuzmanoviče. Těžko říct, kdo měl čerstvou posilu Baníku v tu chvíli hlídat, jisté ale je, že nejblíž mu byl třicetiletý sparťanský navrátilec. Muž s desítkou na dresu tak byl částečně namočený do obou inkasovaných branek.

Sparta v prvních třech jarních zápasech sedmkrát skórovala, ale také čtyřikrát inkasovala. V obraně trenéra Ščasného momentálně tlačí bota. Situaci mu červenou kartou neusnadnil ani stoper Štetina. V souvislosti s problémy v obraně by se nemělo zapomínat ani na Barošovu tutovku čtvrthodinu před koncem, kdy ho při střele ze dvou metrů zázračně vychytal Nita. Baník v tu chvíli mohl vyrovnat a přesilovku ještě klidně proměnit ve tři body.

Po prvním utkání se nedají dělat žádné dalekosáhlé závěry. Zápas s Baníkem nicméně sparťanům naznačil jak možnosti pod vedením staronového kapitána, tak i vlastní slabiny.