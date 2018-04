Drobná oslava, pak spousta práce, ví ostravský Fleišman

Po podzimní části ztrácela Ostrava na nesestupové příčky poměrně dost bodů a její situace se zdála jako těžko řešitelná. Jenže v jarní polovině ligy není Baník zdaleka nejhorším týmem a postupně se dere vzhůru. Už není poslední a na devátou příčku ztrácí jen čtyři body, na čtrnáctou Jihlavu pak jen dva. Velkou měrou se o to v posledním duelu proti Bohemians postaral Jiří Fleišman, který v 52. minutě otevíral skóre.

"Jsem rád, že se nám teď daří, ale stále není nic hotového. Musíme pracovat stejně dobře i v dalších zápasech. Když do toho dá maximum každý z nás, tak můžeme bodovat v jakémkoliv utkání," popsal ostravský obránce.

Klokani mířili na hřiště Baníku jako tým, který v posledních kole doslova zesměšnil vedoucí Plzeň, které nasázel pět branek. Se Západočechy hráli Ostravští na začátku dubna a ani oni neodešli úplně s prázdnou. Tehdy utkání skončilo bezbrankovou remízou. Každopádně bylo jasné, že hráče v bílých dresech nečeká nic lehkého.

"Měli jsme poměrně rozsáhlou přípravu, protože jsme věděli, že Bohemka bude chtít po vítězství nad Plzní potvrdit formu. Nám se dařilo plnit to, co jsme si řekli, a tak jsme nakonec brali tři body my. Z naší strany to byl povedený zápas," pochvaloval si Fleišman.

Pro třiatřicetiletého obránce šlo o první trefu v dresu Ostravy, podobný kousek se povedl o pár minut později i Pazderovi. Baník měl ovšem příležitosti už v prvním poločase.

"V kabině jsme si po prvním poločase říkali, že jsme lepší a že musíme hrát stejně i ve druhé půli. Měli jsme tak tři nebo čtyři slušné šance, a tak jsme věděli, že pokud si vypracujeme další, něco tam spadnout musí," řekl Fleišman.

Ostravské fotbalisty čeká v boji o záchranu ještě spoustu práce, čehož si je dobře vědom i Fleišman. Drobnou oslavu si ale podle jeho slov dopřejí.

"Užijeme si v šatně oslavu tohoto vítězství a od pondělí pojedeme zase od začátku. Budeme se celý týden koncentrovat a připravovat na Olomouc. I tu můžeme klidně porazit," dodal.