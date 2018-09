Dukla se rozešla smírně se Zlínem. Opava vyhrála poprvé venku

Fotbalisté poslední Dukly v 10. kole první ligy doma remizovali se Zlínem 1:1 a podruhé v sezoně bodovali. Pražané s moravským soupeřem v nejvyšší soutěži neprohráli poosmé za sebou. "Ševci" nedokázali zcela odčinit domácí prohru 1:2 s Ostravou a v neúplné tabulce zůstali čtvrtí. V 18. minutě poslal Duklu do vedení Daniel Tetour, na začátku druhé půle vyrovnal Francouz Jean-David Beauguel.

Hosté se málem prosadili už ve druhé místě, ale Železník trefil hlavou břevno. Chvíli poté na druhé straně Schranz našel v pokutovém území volného Holendu, který zblízka poslal hlavičku vedle. Dukla v 18. minutě otevřela skóre. Holenda po zaváhání obránce Buchty vrátil míč pod sebe a Tetour si ranou pod břevno připsal premiérový ligový gól v sezoně.

"Myslím, že (Holenda) to hrál trošku naslepo, ale dal to tam krásně. Akorát mi to skákalo, tak jsem se soustředil, abychom to nepřestřelili. Naštěstí jsem to trefil," řekl novinářům Tetour. "Úvodních 25 minut jsme hráli to, co jsme chtěli a na co v tuhle chvíli máme kondičně. Po vstřelení gólu jsem ale viděl trošičku menší nabídku a odstoupili jsme od kombinační hry," doplnil trenér Dukly Roman Skuhravý.

Za čtvrt hodiny mohl domácí záložník Kott ozdobit svůj debut v nejvyšší soutěži gólem, jenže z dobré pozice vysoko přestřelil. Hostům se nedařilo a za celý poločas téměř neohrozili brankáře Radu. "My jsme měli dobrý začátek zápasu, nastřelili jsme břevno a měli situace, které v ofenzivě byly velmi dobré. Nedotáhli jsme to a postupem času Dukla převzala iniciativu. Do konce první půle byla lepší," uvedl kouč Fastavu Michal Bílek.

Zlín ale výborně vstoupil do druhého dějství. Hnaníček našel v pokutovém území Beauguela a ten se proti bývalému klubu prosadil hlavičkou do horního rohu branky. "Ševci" na hřišti Dukly v nejvyšší soutěži skórovali poprvé od března 1994. "Zlín skvěle vyřešil vyrovnávací gól, ale my jsme jim k tomu pomohli hloupou ztrátou na středu hřiště a nedostoupením v křídelním prostoru," litoval Skuhravý.

O chvíli později mohl otočit skóre Železník, který však hlavičkoval nepřesně. V 71. minutě domácí náhradník Djuranovič po Radově dlouhém nákopu obloučkem přehodil zlínskou branku. V poslední minutě Beauguel hlavou opět dostal míč do sítě, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. "To by byl až krutý hřebíček, ale i to se ve fotbale stává," podotkl Skuhravý.

Zlín prodloužil čekání na premiérové ligové vítězství na hřišti Dukly, alespoň však na Julisce bodoval po předchozí sérii tří porážek 0:1. "To utkání celkově bylo vyrovnané a myslím, že remíza je zasloužená. I když jsme v poslední minutě měli situaci, kdy jsme vstřelili branku po ofsajdu, je ten bod asi opravdu spravedlivý," řekl Bílek. "Ztratili jsme dva body, takže dnešek pro nás nebyl dobrý. Nemyslím na svůj gól, myslím na to, že jsme ztratili dva body," dodal Beauguel.

10. kolo první fotbalové ligy Dukla Praha - Fastav Zlín 1:1 (1:0) Branky: 18. Tetour - 48. Beauguel. Rozhodčí: Lerch - Nádvorník, Ratajová. ŽK: Miloševič, Raspopovič, Djuranovič - Beauguel, Buchta. Diváci: 1831. Sestavy: Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Kott (56. Doumbia), Bezpalec, Tetour - Brandner, Holenda (70. Djuranovič), Schranz (84. Bilovský). Trenér: Skuhravý. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov (88. Libor Holík), Podio, Hronek (67. Slaměna), Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník (72. Jakubov). Trenér: Bílek.

Fotbalisté Příbrami v 10. ligovém kole doma zvítězili 3:0 nad Mladou Boleslaví a v tabulce se posunuli před soupeře na šestou příčku. Pod výhru nováčka se podepsal Antonín Fantiš, který poprvé v kariéře dal v utkání nejvyšší soutěže dvě branky. Jednou se trefil Roman Květ, jehož střelu tečoval do vlastní sítě hostující Nikolaj Komličenko. Nejlepší ligový střelec svou sbírku 10 branek nerozšířil. Boleslav neodčinila úterní vyřazení z domácího poháru od druholigové Chrudimi.

"Musím pogratulovat Příbrami k výbornému výkonu, to byl důvod naší porážky. Do utkání jsme vstoupili stejně špatně jako v poháru v Chrudimi. Domácí byli rychlejší, dostávali se do brejků a zaslouženě nás trestali. Po nadějném trojutkání nás tento týden opět srazil dolů. Na takhle pohodlný fotbal nemáme hráče," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Příbram poprvé zahrozila už po 22 sekundách hry. Hlúpik přesprintoval hostující obranu, ale pak netrefil branku. Domácí byli výrazně aktivnější a dobrou kombinací přehrávali Mladou Boleslav, ale zpočátku se nedostávali do zakončení. Hodně vidět byl Fantiš, který nahradil zraněného Slepičku, a svůj dobrý výkon korunoval i brankou. Ve 22. minutě ho po brejku našel Mingazov a Fantiš přízemní střelou z hranice pokutového území do protipohybu brankáře poslal domácí do vedení.

Teprve pak se začala dostávat do hry i Mladá Boleslav a ve 38. minutě se dožadovala penalty poté, co brankář Švenger podrazil Přikryla. Sudí Jílek však pokutový kop neodpískal. "Po tomhle výkonu se nechci bavit o penaltě," uvedl Weber. Mladá Boleslav reagovala na nepříznivý stav dvojitým střídáním v poločase a na trávník se dostal i tvůrce hry Matějovský. Jenže krátce po změně stran zahrávali domácí přímý kop z levé strany, Květ se i přes velký úhel rozhodl přímo ohrozit branku a jeho střelu si Komličenko srazil do vlastní sítě.

Hosté mohli zápas zdramatizovat po hodině hry, kdy po brejku našel Keresteš ve vápně Ladru, tomu ale střela v dobré pozici vůbec nesedla. Další gól pak měl na hlavě domácí Fantiš, ale po rohovém kopu hlavičkoval těsně vedle. Na druhé straně pálil Džafič, ale trefil jen střed branky a připraveného Švengera. Navýšit příbramské vedení zase mohl Hlúpik, kterého nejprve vychytal Šeda a vzápětí z dorážky přestřelil odkrytou branku. Skácelovu ránu poté vyrazil Šeda.

V 82. minutě už ale Příbram zvýšila. Rezek na hranici ofsajdu utekl po pravé straně, přetaženým centrem na zadní tyč našel Fantiše a ten přesnou hlavičkou završil svůj nejvydařenější ligový zápas. Poprvé v životě dal v nejvyšší soutěži v jednom utkání dvě branky.

"Poprvé dva góly, za to jsem rád. Na hrotu jsem se vždycky cítil dobře a dnes to vyšlo," těšilo Fantiše. "Tonda tu hrával levého záložníka, což není vůbec jeho post. Obětoval se pro tým. Teď šel na svou pozici. On na sobě tvrdě pracuje a teď má za to odměnu," řekl příbramský trenér Josef Csaplár.

V závěru mohl alespoň snížit Komličenko, ale ze dvou šancí vytěžil jen nastřelené břevno. "Vítězství bylo zasloužené a odpracované. Výkon byl kvalitní a mohli jsme dát i více branek. Diváci viděli hezké utkání a jsem rád, že náš trend pobavit fanoušky pokračuje. Je to cenné i proto, že jsme bez Matouška a Slepičky a pořád jsme schopni dát tři góly," těšilo Csaplára.

10. kolo první fotbalové ligy 1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav 3:0 (1:0) Branky: 22. a 82. Fantiš, 49. Květ. Rozhodčí: Jílek - Blažej, Kotalík. ŽK: Květ, Rezek - Pauschek, Komličenko. Diváci: 3126. Sestavy: Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ (78. Kilián) - Hlúpik, Mingazov (65. Rezek), Antwi - Fantiš (85. Voltr). Trenér: Csaplár. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš (76. Novák) - Takács, Mareš (46. Matějovský) - Diviš (46. Džafič), Ladra, Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.



Fotbalisté Slovácka prohráli v 10. kole první ligy s nováčkem Opavou 0:2. Slezany poslal do vedení v první půli Nemanja Kuzmanovič a v závěru potvrdil tři body střídající Václav Juřena. Opava po více než 13 letech vyhrála ligový zápas venku a z posledních čtyř kol třikrát zvítězila 2:0. Díky tomu se posunula na dvanácté místo tabulky, Slovácko je po páté porážce v nejvyšší soutěži za sebou na čtrnácté pozici.

"Věděli jsme, v jaké situaci se Slovácko nachází. Byli jsme připraveni na tlak soupeře. Celé utkání naši hráči odpracovali s velkou zodpovědností, splnili úkoly, které jsme si řekli," uvedl na tiskové konferenci opavský trenér Ivan Kopecký.

Opava zaskočila soupeře útočnou hrou podloženou důrazným napadáním. Už ve druhé minutě domácí stoper Krejčí ztratil míč, ale střelu Kuzmanoviče stačil brankář Daněk vyrazit. Slovácko se snažilo odpovídat rychlými protiútoky, které dotáhlo i k zakončení. V osmé minutě Havlíkovu střelu vyrazil brankář Šrom, o pět minut později Rezek dokonce trefil tyč.

Nápor domácích postupně polevil a aktivněji hrající Slezané otevřeli skóre ve 23. minutě, kdy po rohovém kopu Zapalače brankář Daněk nedosáhl na Kuzmanovičovu hlavičku. Opavu vedoucí gól povzbudil a jednoduchými kombinačními akcemi se dostávala častěji k zakončení.

"Zvolili jsme správnou taktiku, dobře jsme se posouvali. I když v prvním poločase mělo Slovácko dvě velké šance, které jsme přečkali. Odvedli jsme velmi poctivý výkon, tak se má hrát liga. To, co jsme hráli ze začátku soutěže, nemělo s ligou nic společného," řekl opavský středopolař Pavel Zavadil.

Slovácko hrozilo spíše z brejků. Po půlhodině hry po Juroškově pokusu zachránila hosty znovu tyč a ve 34. minutě po Kalabiškově centru Sadílek netrefil ve vyložené šanci branku.

"Měli jsme šancí na pět gólů. Když je nedáme, tak nemůžeme chtít vyhrát. Prohru beru na sebe, měl jsem střelecké situace řešit lépe," uvedl záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Po změně stran se herní obraz změnil. Slovácko získalo územní převahu, zápolilo však s nepřesností v koncovce. Nejblíže k vyrovnání měl v 55. minutě po nedorozumění obránce Svozila s brankářem Šromem nabíhající Havlík, který však netrefil branku.

Ve druhém poločase nám několikrát hodně zatrnulo. Soupeř měl nepříjemné situace. Hráli jsme hodně zezadu. Až druhý gól naši výhru potvrdil, poznamenal středopolař Opavy Petr Zapalač.

Trenér Slovácka Michal Kordula střídáními posílil útočnou sílu, ale domácí se jen s obtížemi dostávali přes zhuštěné zadní řady soupeře. V nervózním závěru se tlak domácích měnil v beznaděj a trenér Kordula byl vykázán na tribunu. Tříbodový zisk Opavě pojistil v 87. minutě Juřena, který se dostal k odraženému míči, obešel brankáře Daňka a pohodlně přidal druhý gól.

"Mám rád vítězství a nesnáším porážky, jsem z toho hodně zdrblý. Kluci nechali na hřišti všechno. Pracovali, pracovali a nedostali odměnu. Je jasné, že jsme se porážkou dostali do problémů. Zápas rozhodla standardní situace a naše neproměnění několika vyložených šancí, kdy jsme z jasných pozic nevstřelili gól," posteskl si Kordula.

10. kolo první fotbalové ligy 1. FC Slovácko - SFC Opava 0:2 (0:1) Branky: 23. Kuzmanovič, 87. Juřena. Rozhodčí: Nenadál - Hrabovský, Pospíšil. ŽK. Zajíc, Navrátil - Kuzmanovič, Zapalač, Schaffartzik, Kayamba. Diváci: 3986. Sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Janošek - Kalabiška (58. Navrátil), Sadílek (76. Zajíc), Havlík, Rezek (65. Kubala) - Kuchta. Trenér: Kordula. Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič (77. Janetzký) - Puškáč (68. Kayamba), Smola (82. Juřena). Trenér: Kopecký.

Fotbalisté Liberce zvítězili v utkání 10. ligového kola nad Olomoucí 3:0. Zápas rozhodli premiérovými góly v české nejvyšší soutěži ukrajinský obránce Taras Kačaraba a slovenský záložník Martin Koscelník, třetí trefu přidal v závěru nastavení Matěj Hybš. Slovan vyhrál poprvé po třech kolech a posunul se na osmé místo tabulky. Naopak Sigma nenavázala na minulé vítězství nad Duklou, v lize prohrála posedmé z posledních osmi utkání a zůstala předposlední.

"Konečně zápas vyšel tak, jak jsme si to představovali. Děkuji mužstvu za předvedený výkon a výsledek, který jsme velmi potřebovali," řekl na tiskové konferenci slovenský kouč Severočechů Zsolt Hornyák. Liberec potvrdil, že se mu v zápasech se Sigmou daří, a bodoval v sedmém z posledních osmi vzájemných ligových soubojů. Slovan vstoupil do utkání lépe a skoro celý první poločas byl aktivnější.

Jako první se sice mohli dostat do šance hosté, jenže Plšek v úniku zvolil kličku a o míč přišel. V 16. minutě měli blízko k vedení domácí. Ševčík povedenou kolmicí vysunul Aaronse a proti jeho křížné střele zasáhl brankář Buchta. V 25. minutě už Severočeši vedli. Po rohovém kopu se míč po několika odrazech dostal ke Kačarabovi a ten přízemní střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre. Gólu předcházelo několik soubojů, po kterých zůstali tři olomoučtí hráči na zemi, video ale nedovolený zákrok neodhalilo.

"Z mého pohledu diskutabilní. Nezvládli jsme uhlídat odražený balon a Kačarabu. Jestli to bylo s faulem, nebo ne? Rozhodlo se tak, jak se rozhodlo. Michal (Vepřek) má podlitinu pod okem, neudělal si to sám. Kačaraba pracoval rukama a odhodil ho," řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Ještě do pauzy mohl zvýšit Aarons, rybičkou však po Ševčíkově centru minul. Po změně stran pak v 58. minutě trefil Malinský jen hostujícího brankáře a stejný hráč pálil o osm minut později mimo. V 76. minutě už Liberec zvýšil. Střídající Koscelník si narazil se Ševčíkem a z hranice malého vápna nezaváhal. "Byla to jednoduchá situace a dostali jsme z toho zbytečný gól. Neuhlídali jsme jediného hráče ve střelecké pozici ve vápně, hloupá chyba," uvedl Jílek.

Jakoukoli šanci na zvrat vzalo Sigmě vyloučení Falty, který v 82. minutě uviděl rovnou červenou kartu poté, co přišlápl Breiteho. Sudí Proske mu ji udělil po zhlédnutí videa. Jílek se nad poměrně přísným vyloučením hodně podivoval. "Závěr snad ani nebudu komentovat, protože takové vyloučení už jsem dlouho neviděl. Dnes hrálo video důležitou roli a dvakrát v náš neprospěch," řekl Jílek.

V šesté minutě nastavení se po další přihrávce skvěle hrajícího Ševčíka trefil ještě střídající Hybš, od kterého se míč šťastně odrazil do sítě po smolném zásahu vybíhajícího brankáře Buchty. "Moji hráči splnili maximálně taktické pokyny. Je mi líto akorát to, že Malinský a Mashike nevyužili stoprocentní gólové šance. Ale i tak jsem dostatečně spokojený s třemi vstřelenými góly. Někdy střídání vyjde, někdy ne. Dnes to vyšlo," dodal Hornyák.7