Důležité je třetí místo, v druhé už nedoufáme, shodli se v Jablonci

Jablonec v sobotním zápase uspěl na hřišti Slavie, když o svém vítězství rozhodl už v první polovině. Severočeši tak stále mohou pomýšlet na druhé místo, k tomu ale potřebují v posledním kole vyhrát a doufat, že sešívaní nezískají ani bod. Hráči se však soustředí hlavně na udržení třetí příčky.

"Tlak je velký, ale máme to ve svých rukou. Když nic nepodceníme a zvládneme poslední zápas, nemáme se čeho bát. Na druhou příčku se příliš nedíváme, spíše na třetí místo. To jestli zvládneme, sezona bude pro nás úspěšná," uvedl střelec prvního jabloneckého gólu Jakub Považanec.

Jarní část sezony se Jablonci povedla, díky čemuž se v příští sezoně podívají do Evropy. "Je neuvěřitelné, kam jsme se za jaro probojovali. Teď tomu ještě příští sobotu dát tečku," radoval se stoper Luděk Pernica.

Po podzimu to ale se Severočechy nevypadalo vůbec dobře, z osmého místa museli spíše koukat dolů, aby se nepřibližovali k pásmu sestupu. "Tlak jsme si na sebe vytvořili po podzimu sami. Osmé místo, dolů to máte daleko, dopředu ještě dál," poznamenal Pernica.

V posledním letošním zápase se Jablonec střetne se Slováckem, které už má jistotu záchrany. "Uhráli remízu 1:1 (se Zlínem), takže se zachránili. Bude to proto o hodně těžší zápas, neboť do něj půjdou uvolněně. My budeme trochu pod tlakem, ale pokud k tomu přistoupíme jako dnes, nebojím se," řekl Považanec odhodlaně.

"Slovácko je hodně mladý tým. Trenér Kordula tomu dal řád, čerpají ze své líhně, mají asi deset odchovanců. Bude to běhavý mančaft, svoji kvalitu mají," doplnil Pernica.