Důležitý gól. Chaluš (nejspíš) trefil záchranu Mladé Boleslavi

V 85. minutě si stoper hostí Matěj Chaluš v utkání Bohemians-Mladá Boleslav (1:3) naběhl na Matějovského roh, vytrčil za Maškovými zády nohu a míč doputoval do sítě domácích. Středočeši obrátili zápas na svou stranu a výrazně se přiblížili k záchraně, připravit by ji o ni mohla jen naprosto zběsilá shoda okolností.

Cítíte v hrudi hrdost, že jste vystřelil Mladé Boleslavi záchranu?

Ještě to jisté není, čekají nás ještě dva zápasy, které musíme zvládnout (Dukla doma a Olomouc venku). Je to hrozně vyrovnané, ostatní ohrožené týmy také bodují, jistotu ještě nemáme.

Matematicky ne, ale vítězství na Bohemians vám hodně pomohlo, bez těchto tří bodů by to bylo daleko komplikovanější. Je to tak?

To je pravda, ale na to jsme si vůbec nepomysleli. Od začátku jsme si říkali, že zápas zvládneme, že vyhraje a to se nám podařilo, i když jsme to otočili až v závěru. Nechtěli jsme to otevírat, aby Bohemka nechodila do otevřené obrany, hráli jsme trpělivě. A za tvrdou práci jsme byli odměnění dvěma góly.

Vaše trefa vypadala jako šťastný zásah. Chtěl jste to tak, nebo to jen vyšlo?

Snažil jsem se na míč dosáhnout, ale letěl trochu dál ode mě. Měl jsem to na dlouhou nohu, ale naštěstí mě to trefilo a zvládl jsem to ještě sklopit, aby na to gólman domácích nedosáhl. Jsem moc rád.

Mladá Boleslav hrála léta neustále evropské poháry, teď bojovala o záchranu. Čím si takový propad vysvětlujete?

Když si vezmu, kolik zápasů jsme nezvládli a měli, kdy jsme dostávali góly v posledních minutách, tak by se nám body načítali, měli jich daleko víc a byli někde jinde. Hráli bychom v klidu a lepší výsledky by se dostavovaly snáze.

Daří se vám venku lépe než doma. Z hlediska domácích zápasů jste s deseti body nejhorší tým ligy, venku jste získali jich 21 a jste třetí nejlepší. Pročˇtakový rozdíl?

Těžko říct, víme o tom. Doma se nám opravdu dlouhodobě nedaří, venku zápasy zvládáme. Nikdo neví proč. Věřím, že teď doma Duklu porazíme.

Když Jihlavu posuneme celou na Moravu, jste jediný český tým, který bojuje o záchranu. Jak se ve společnosti, kterou místopředseda za Čechy Roman Berbr označuje za Asiaty, cítíte?

To jsem si ani neuvědomil, nepřemýšlel jsem nad tím. Loni jsem hrál za nejhorší český tým, s Příbramí jsme sestoupili, teď mě to snad s Boleslaví nepostihne. A věřím, že příští sezona už bude lepší.