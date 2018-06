Důvody chápeme jako nepravdivé, zkritizoval Tvrdík Buchu

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se v otevřeném dopisu určenému šéfovi Asociace fotbalových agentů Pavlu Paskovi pustil do jednoho z hráčů týmu z Edenu a jeho zastupující agentury Sport Invest. S ní už Pražané nechtějí dál spolupracovat. Předmětem kritiky se stal Pavel Bucha, který už nadále nechce působit v A-týmu.

"Všichni relevantní představitelé sportovního úseku klubu hráčovy důvody chápou jako zcela nepravdivé a zástupné," pustil se Jaroslav Tvrdík v otevřeném dopise směřovaný Pavlu Paskovi na klubovém webu do Pavla Buchy. Dvacetiletý talentovaný fotbalista odmítl podepsat se Slavií novou smlouvu poté, co mu nebylo umožněno do nového kontraktu zanést odstupnou klauzuli ve výši 1,5 milionu eur (přibližně 39 milionů korun).

Tvrdík zároveň také píše, že se od Buchy dozvěděl, že hráč ztratil důvěru v trenérský tým včetně hlavního kouče Jindřicha Trpišovského. Jako důvody uvedl 20letý fotbalista nedostatek komunikace mezi ním a trenéry a nedostatek příležitostí v uplynulé sezóně. Věc je podle předsedy představenstva Slavie o to bizarnější, že Trpišovský vozil Buchu autem domů vzhledem k tomu, že oba bydleli blízko od sebe.

"Prověřoval jsem následně hráčem uvedená fakta jak u trenérského týmu, tak u samotných hráčů," hájil svá slova Tvrdík v otevřeném dopise. Setkání Buchy doprovázeným agenturou Sport Invest a představiteli Slavie včetně trenérského týmu se uskutečnilo 14. června.

Hráč si svým výrokem zavřel cestu do týmu, který bude na podzim usilovat, aby se podruhé v klubové historii probojoval do Ligy mistrů. "Nepředpokládám, že by v v České republice existoval klub, který by zařadil do svého A-týmu hráče, který vyjadřuje nedůvěru k jeho trenérskému týmu," prohlásil Tvrdík.

S Buchou se následně ještě jednou sešli jak Jan Nezmar, tak Jiří Bílek coby členové představenstva. Situace se ale vyhrotila natolik, že hráč odmítl odcestovat s týmem na přípravné soustředění a osobně vyjádřil přání trénovat s juniorkou.

Tvrdík se v na závěr svého dopisu ještě snažil uklidnit Pasku. "Chci Vás ujistit o tom, že SK Slavia Praha jednala zcela v souladu s právním řádem České republiky a věřím tomu, že se to prokáže v dalších případných jednáních v této věci. SK Slavia Praha dodrží všechny smluvní závazky mezi klubem a hráčem Pavlem Buchou," dodal Tvrdík.