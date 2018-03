Fanoušci Baníku vzali hráčům dresy. Vrátí je, až budou výsledky

Do extrémně složité situace se s každým jarním kolem dostává ostravský Baník. Hned v úvodní sezoně po návratu do první ligy se totiž od začátku potácí ve spodních patrech ligové tabulky a po obdivuhodném vzedmutí Jihlavy spadl až na úplné dno. Místo toho, aby tradiční klub bojoval o pohárové příčky, jej dost možná čeká další sestup. Vždyť na předposlední Brno už Baroš a jeho spoluhráči ztrácejí sedm bodů. Trpělivost proto logicky dochází i fanouškům.



Ostravští chachaři jsou vyhlášení. Na jedné straně bouřlivou podporou svého týmu, za nímž neváhají v solidním počtu vyrazit kamkoliv po celé republice, na té druhé občasným chováním, které má ke slušným mravům daleko. Více než tři stovky příznivců Baníků v neděli cestovaly i do Jablonce, kde však musely sledovat další prohru svého týmu. Mužstvo trenéra Radima Kučery získalo ve druhé polovině sezony zatím jediný bod, i proto kouč krátce po nezdaru na severu Čech v klubu skončil.



V zimní přestávce se přitom dočkal řady zajímavých příchodů. Brankářskou jedničkou se stal zkušený Jan Laštůvka, obranu vyztužil bývalý reprezentant Václav Procházka a ofenzivu posílil třeba Martin Fillo, o kterého měly zájem i kluby hrající na zcela opačném pólu tabulky. Jenže jak už to tak bývá, ani na české poměry velká jména automaticky nezaručují úspěch.



Baník hned na úvod jara nezvládl klíčový záchranářský souboj se Slováckem, pak remizoval v Teplicích a duel s vedoucí Plzní odložil krutý mráz. Do Jablonce tak Ostravané jeli s nožem na krku, protože všichni jejich přímí soupeři už po zimní přestávce dokázali získat víc bodů. Výsledkem však byla po matném výkonu porážka 0:2, která trenéra Kučeru definitivně poslala pryč ze střídačky.



A tradiční pozápasová děkovačka ostravských hráčů u sektoru fanoušků se tentokrát zrovna v přátelském duchu nenesla. Baníkovci se jen těžko smiřují s tím, kam jejich milovaný klub směřuje. Proto přiměli hráče k tomu, aby jim odevzdali dresy s tím, že aktuálně je zřejmě nejsou hodni nosit. Na svůj facebookový profil pak fanoušci přidali fotografii se stručným komentářem: "S návratem výsledků se vrátí i dresy."

Uspokojivé výsledky by měl do Ostravy vrátit zkušený kouč Bohumil Páník, který ve funkci podle všeho nahradí odvolaného Kučeru. Na to, aby stáhl nehezky vypadající sedmibodové manko a udržel Baníku prvoligovou příslušnost, bude mít jedenáct zápasů. A hned sobotní souboj s podobně se trápící Duklou naznačí, jestli na to jeho (na papíře tak silný) kádr vůbec má. Pokud tedy hráči budou mít v čem nastoupit.