Fantiš, strůjce superfotbalu. Čím mu pomohl spoluhráč Buchta?

Až v úplném závěru podzimní části fotbalové ligy se zlínský ofenzivní hráč Antonín Fantiš mohl radovat z ligových gólů ve dresu Fastavu. Před týdnem v Teplicích jeho trefa k bodům ještě nevedla, ale v sobotním utkání s Opavou se postaral o oba góly svého týmu a zajistil tak domácím nejen tři body, ale i klidnější zimní přestávku.

Na góly ve prospěch Zlína tak Fantiš čekal dlouhých 49 utkání, bereme-li v úvahu i jeho předchozí střelecky impotentní angažmá. "Je to tím, že bývám na pokoji s Petrem Buchtou, on mě dostal do pohody a v sobotu mi dal na zápas termotriko," usmíval se Fantiš.

Do pohody jej nasměrovalo nejen sdílení pokoje se stoperem týmu, ale i gól před týdnem v Teplicích. "Bylo to dlouhé čekání, byl jsme z toho už vyřízenej, i když jsem se snažil něco pro tým dělat, ale nepadalo mi to," říkal a s nadsázkou litoval toho, že podzimní část sezony končí.

Góly vměstnal do devíti minut a oba vypadaly z tribuny celkem jednoduše. "První gól, to byl krásný centr zprava, ale taky to šlo nedat. Ale hlavou já celkem umím, takže jsem to tam uklidil. Druhý gól to bylo jednoznačné štěstí, otočilo se to na mě a dal jsem to do prázdné brány," popsal.

První půle ale příliš ke koukání nebyla. "Hrály dva týmy, jimž šlo o hodně, to je to nejhorší, co pro diváka může být. Každý chce hrát dobře zezadu a nekomplikovat si to. Po přestávce se to zlepšilo, dali jsme góly a spadlo to z nás. Pak už to byl superfotbal z naší strany a mohli jsme přidat další góly," přidal.

Pro Zlín to bylo vítězné loučení s podzimem. "Ten půlrok nebyl dobrý, doufám, že to otočíme a jaro bude lepší," přeje si. "Tohle byl nejdůležitější zápas, kdybychom ho nezvládli, tak si ani neumím představit, co by se dělo, to bychom snad ani neměli volno," poznamenal na závěr.