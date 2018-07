Generálky na ligu: Sparta i Plzeň prohrály, Slavia porazila Rostov

Z nejsilnější trojice, která by měla v příští sezoně bojovat o titul v české nejvyšší soutěži, se podařilo v posledním přípravném utkání vyhrát jen Slavii. Ta porazila ruský Rostov 2:1, když se trefili Stoch a Tecl. Sparta na domácím stadionu podlehla polskému Lubinu 1:2, Plzeň pak nestačila na ukrajinský celek Dynamo Kyjev.

Fotbalisté Slavie v generálce na novou ligovou sezonu porazili Rostov 2:1. V závěrečném utkání rakouského soustředění se za pražský tým trefili Miroslav Stoch a Stanislav Tecl.

Po dvaceti minutách ještě neotevřel skóre Sýkora, který hlavičkoval do břevna. Ve 34. minutě už se prosadil Slovák Stoch povedenou ranou z dálky. Krátce po pauze zvýšil Tecl zblízka po Coufalově přihrávce.

Hráči Slávie pak mohli přidat další góly, ale ruský tým několikrát podržel výborný brankář Pesjakov. Čtvrt hodiny před koncem Šomurodov hlavou vrátil Rostov do hry, ale "Sešívaní" už těsný náskok nepustili.

Slávisté, kteří ze sedmi přípravných utkání pětkrát zvítězili a dvakrát prohráli, začnou nový ročník nejvyšší soutěže v neděli na stadionu Olomouce.

V generálce první prohra, mistr nestačil na Dynamo Kyjev

Fotbalisté Plzně zakončili rakouské soustředění porážkou 0:2 s Dynamem Kyjev. Úřadující mistři v sedmém utkání letní přípravy poprvé nevyhráli a nepovedla se jim generálka na novou ligovou sezonu, kterou zahájí v pátek na hřišti Dukly Praha.

"Byl to vyrovnaný zápas, i my jsme měli nějaké šance. Z prohry ale neděláme žádnou tragédii, je to příprava. Chyby, které jsme provedli, si ještě rozebereme," řekl pro web plzeňského klubu záložník Roman Procházka.

V prvním poločase měli Plzeňští slibné šance. Kopicovu střelu vytáhl na roh brankář Bojko a Slovák Procházka z dobré pozice hlavičkoval těsně vedle. Dynamo se dostalo do vedení v 61. minutě, kdy Bujalskij přízemní střelou překonal brankáře Hrušku. Viktoria inkasovala teprve ve druhém přípravném duelu.

Závěr utkání byl hodně rozkouskovaný střídáními. Hruška výborně zneškodnil samostatný únik Kalitvinceva, ale minutu před koncem zpečetil triumf ukrajinského vicemistra Smyrnij další povedenou ranou.

"Soupeř nás vyškolil z efektivity. Měli jsme nějaké příležitosti, ale mnoho jich nebylo. Po chybách jsme inkasovali dvě branky. Efektivita rozhoduje a my efektivní nebyli," uvedl plzeňský asistent trenéra Dušan Fitzel.

Svěřenci Pavla Vrby tak v Rakousku nepotvrdili předchozí triumfy nad Achmatem Groznyj (4:0) a Wackerem Innsbruck (2:0). "Splnilo to naše očekávání. Měli jsme kvalitní podmínky a doufám, že jsme na ligu dobře připraveni," konstatoval Fitzel. "Příprava proběhla v pořádku a nyní už se všichni těšíme, až začnou ostré zápasy," dodal Procházka.

Spartě se v přípravě nedařilo, nezměnila na tom ani generálka

Fotbalistům Sparty nevyšla generálka na start nové sezony. Pražané doma na Letné proti Lubinu zahazovali šance a sedmému týmu minulého ročníku polské ligy podlehli 1:2. Jediný gól Sparty dal v první půli Mihailo Ristič, který srovnal na průběžných 1:1.

"Samozřejmě jsme zklamaní z výsledku, že jsme nedokázali zvítězit. Máme v zápasech určitá hluchá místa, ale na druhou stranu máme spoustu šancí a bohužel je neproměňujeme. Nedáváme góly. Měli jsme dostatek šancí na to, abychom vyhráli," řekl na tiskové konferenci sparťanský kouč Pavel Hapal.

Sparta, v jejíž základní jedenáctce nastoupili jen dva čeští hráči, nezačala dobře. První šanci ještě Lubin nedal, ale po čtvrthodině už se dostal do vedení, protože Pawlowski střelou z dálky zaskočil gólmana Nitu.

Už za tři minuty však bylo vyrovnáno. Do Frýdkova centru se z voleje položil Ristič a tvrdou střelou do horního rohu branky nedal gólmanovi šanci. "Neřekl bych, že to byl nejhezčí gól v kariéře, protože to bylo docela zblízka. Ale souhlasím, že to vypadalo pěkně," řekl Ristič, který ve středu pole podruhé za sebou nastoupil při absenci zraněného Kangy.

Sparta se pak výrazně zvedla, ale zahazovala jednu šanci za druhou. Štetina hlavičkoval nad a ve 26. minutě Letenští během dvou sekund třikrát trefili brankovou konstrukci. Nejprve Stanciu z přímého kopu orazítkoval břevno a z dorážek Ben Chaim i Tetteh mířili do tyče. Sám před gólmanem pak selhal Ben Chaim.

"Bylo to úsměvné, až je to smutné. Bohužel nemůžeme dát pomalu z ničeho gól," řekl Frýdek. "Stanciu trefil břevno, nadvakrát nebo natřikrát jsme doráželi a nakonec se srazí dva naši hráči. Chybí nám klid, chce to být v té koncovce agresivnější," dodal Hapal.

To soupeř byl produktivnější. V 50. minutě si na centr naskočil Janoszka a hlavičkou přeloboval Nitu. Chvíli nato se dostal na trávník i český ofenzivní záložník Lubinu Jakub Mareš.

Ve zbytku utkání se hrálo na jednu branku, Letenští však byli v koncovce neškodní a Lubin, který v minulosti vedl současný kouč Pražanů Hapal, už šťastnou výhru udržel.

Sparta porážkou podtrhla výsledkově nepříliš vydařenou přípravu a po závěrečném hvizdu se dočkala od diváků pískotu. V sedmi zápasech si připsala jen dvě výhry a podlehla i druholigovým Českým Budějovicím.

"Věřím, že budeme nachystáni na první soutěžní zápas tak, že výsledky budou určitě lepší než v přípravné období. V přípravě jsme toho moc nevyhráli. Věřím, že od prvního zápasu s Opavou by se to zrovna mohlo změnit v náš prospěch a začneme góly dávat," dodal Hapal.