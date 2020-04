Guľa musel své svěřence na prvním tréninku brzdit

Plzeňští fotbalisté se po částečném uvolnění vládních opatření kvůli koronavirové pandemii vrátili ke společné přípravě. Ve skupinkách se věnovali přihrávkám, střelbě nebo fyzičce. Kouč Adrián Guľa na prvním tréninku musel natěšené hráče trochu brzdit, aby si hned nezpůsobili svalová zranění.

"Ne všechno se v prvním tréninku dá stihnout. Chlapci se určitě těší, že budou na výborně připravených hřištích, takže to potřebujeme hned trošku přibrzdit, abychom zůstali fit, nestalo se něco svalového a mohli jsme plnohodnotně pokračovat dál v tréninkovém procesu," řekl Guľa novinářům.

Plzeňští hráči do pole byli rozděleni na tři skupiny po sedmi, brankáři v areálu v Luční ulici trénovali samostatně. "V úvodní části šlo víc o zábavu a takové rozehrání, protože jsme se delší čas neviděli na míči. Takže krátký nohejbal, přihrávkové cvičení, opět s dodržením nějakých rozestupů a vzdáleností, aby hráči nebyli v kontaktu," přiblížil slovenský kouč.

"Byla tam i nějaká emoce, to znamená střelecké cvičení, zakončení pro dvě skupiny a třetí skupina měla běžecké cvičení s driblingovou vložkou. Skupiny se vzájemně měnily, aby to mělo i nějaké parametry, co se týče fyzičnosti. To je úplně přirozené," uvedl Guľa.

Podle trenéra druhého týmu prvoligové tabulky je klíčové, aby hráči co nejlépe zvládli přechod z individuální na týmovou přípravu, kterou dnes měli po více než měsíci, byť v hodně omezené míře.

Tréninky ve skupinách bude postupně měnit a vylepšovat. "Uvidíme, jak dlouho tohle bude trvat. Dnes to ještě nebylo rozděleno podle postů. Budoucnost je o tom, abychom si pohráli s rozložením té party a věnovali se taktickým věcem. Buď může pracovat spolu obranná formace a útočná formace zvlášť nebo to může být rozdělené přes vertikály. To už je na flexibilitě a variabilitě nás trenérů," uvedl Guľa, který při plánování cvičení dbá na každý detail.

"Předtréninkový čas chcete využít na to, aby cvičení bylo nejen technicko-takticky zvládnuté, ale aby bylo správně udělané i organizačně. Takže aby euforie nepřešla do toho, že zapomeneme, že jsme stále ve stavu, kdy ještě potřebujeme být disciplinovaní," dodal bývalý kouč Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.