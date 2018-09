Hejkal a Vachoušek se setkají potřetí, společně mají probrat tým

Nový trenér Stanislav Hejkal se potřetí během kariéry potká se Štěpánem Vachouškem. Jako hráči spolu působili v Xaverově, poté ho jako asistent vedl v Teplicích a v severočeském celku spolu nyní budou spolupracovat jako trenér a sportovní ředitel.

"Je to skoro dvacet let, kdy jsem Standu poznal. Váleli jsme spolu na Xaverově a teď se potkáváme v jiné funkci a na jiném místě," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Vachoušek. V Teplicích dosud působil jako skaut a ve funkci sportovního ředitele nahradil odvolaného Jakuba Dovalila, jenž skončil spolu s odvolaným trenérem Danielem Šmejkalem.

Hejkal je rád, že při premiéře v roli hlavního kouče bude spolupracovat právě s Vachouškem. "Je dobře, že sportovního ředitele bude dělat právě on. Je to hráč, co něco dokázal. Hrál ve Spartě, ve Slavii, ale hlavně v Marseille a kdo se tam dneska dostane. Pokud máte v oddíle takového člověka, tak je potřeba ho využít," prohlásil osmačtyřicetiletý trenér.

Devětatřicetiletý Vachoušek loni právě v Teplicích ukončil kariéru, poté v klubu působil u dorosteneckých týmů a od ledna jako skaut. Přiznal, že rozhodnutí změnit funkci nebylo snadné.

"Měl jsem na rozhodnutí jen chvíli. Musím poděkovat především manželce. Řekla: Kdo jiný by to měl dělat než ty? A to byl ten poslední impulz, co jsem potřeboval," prohlásil. "Říkal jsem vedení, že k tomu mám přirozený respekt, protože mám k Teplicím jiný vztah než ostatní. Takže trocho obavy mám, ale zase kdo jiný by na sebe měl tu zodpovědnost vzít než já," dodal.

Hejkal už má za sebou první trénink a premiérový zápas ho čeká ve středu, kdy Teplice nastoupí v poháru proti Vltavínu. V neděli pak Severočeši v lize doma přivítají Jablonec. "Co jde za tu chvíli změnit? Přístup hráčů a rozestavení. To je tak všechno," řekl Hejkal. "Nebudu se tady vymlouvat, že jsem našel mužstvo po fyzické stránce ve špatném stavu. Hráči jsou připravení dobře a já si toho vážím," prohlásil.