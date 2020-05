Hoftych některá nařízení nechápe, doufá ve zlepšení

Když trenér libereckých fotbalistů Pavel Hoftych při úvodním zápase po koronavirové přestávce v Teplicích uslyšel na prázdném stadionu fandění pouštěné domácím klubem do reproduktorů, vzpomněl si na někdejší zápasy střížkovských Bohemians, které podporovali čtyři trumpetisti. Zkušený kouč po restartu ligové sezony nechápal některá nařízení proti šíření covidu-19, která mu přišla nelogická. Věří, že se s dalšími zápasy začnou rozvolňovat.

Na rozlehlý stadion na Stínadlech mohlo jen 150 osob včetně hráčů a realizačních týmů, a tak se domácí klub pokusil aspoň trochu nahradit chybějící atmosféru tím, že po celý zápas pouštěl zvukovou nahrávku z fandění teplických příznivců při pohárovém finále v roce 2009.

"Já jsem si u toho trochu vzpomenul na to, když jsem trénoval Bohemku a hrál tam klub, tuším, že se jmenoval Střížkov. Oni měli čtyři trumpetisty, to tomu bylo hodně podobné. Samozřejmě atmosféra, která nemůže udělat pravou atmosféru od pravých fanoušků a diváků, takže to bylo takové smutné. Ale i když jsme prohráli, jsme rádi, že liga pokračuje a můžeme ji hrát. Tyhle věci zatím nejdou řešit jinak, já věřím, že se lidi brzy vrátí do ochozů," řekl po prohře 0:2 Hoftych v nahrávce pro novináře, kteří neměli přístup na tiskovou konferenci.

Sobotní zápas probíhal v mimořádném režimu a všichni aktéři museli dodržovat řadu hygienických opatření. "My jsme se na to připravovali. Znali jsme ty noty, které budou. Věděli jsme, že je musíme dodržet, aby se vůbec zápas mohl ve výjimečném režimu odehrát. Splnili jsme vše, co jsme měli. Doufám, že se to bude uvolňovat, protože některá z nařízení jsou pofidérní a nemají logiku. Hráči třeba nastupují v kabinách s rouškami, přitom mezi sebou sedí normálně na sedadlech, trénují spolu. Ale budiž, dnes jsme to měli a příští týden už to snad bude lepší," podotkl Hoftych.

Hráče před úvodním utkáním restartované ligy nabádal, aby se hygienickými opatřeními nenechali příliš rozptylovat. "Některé ty věci jsou zvláštní, ale my jsme byli připraveni na to, že to tady bude, že to je první zápas, že bude sledovaný. Proto bylo pro hráče první motto tohoto dne koncentrace. Abychom se nenechali ničím rozhodit, pro obě dvě strany to bylo stejné. Myslím, že hráči se s tím poprali. Nejtěžší byla atmosféra na hřišti, tam to už to bylo třeba složitější. Bylo vidět, že některé naše kluky, od kterých bychom to třeba nečekali, ta atmosféra zasáhla a byli nervóznější než v běžném zápase," uvedl Hoftych.

I on stejně jako další lidé na stadionu mimo přímé aktéry na hřišti musel mít při zápase zakrytý nos a ústa. "S rouškou se mi koučovalo špatně, protože kolem mě nebyl asi deset metrů nikdo. Naštěstí jsme to vymysleli tak, že mám speciální šál. Sice občas spadne, ale aspoň se dá přes něj trochu mluvit. OK, bylo to tento týden, výjimečný zápas ve výjimečném stavu. Příští týden už budeme moci koučovat bez roušky. Není to pohodlné, ale pro obě strany to bylo stejné. Prohráli jsme, ale rouška s tím nemá nic společného," dodal Hoftych.