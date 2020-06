Horejš: Jako bychom ještě byli v karanténě.

Trenéra fotbalistů Českých Budějovic Davida Horejše mrzelo, že jeho svěřenci v 26. kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 předvedli po vyloučení kapitána Tomáše Sivoka lepší výkon než za vyrovnaného počtu hráčů. Jihočeši podlehli Pražanům 2:3 a kvůli čtvrté ligové prohře za sebou se propadli na deváté místo. Horejš má pocit, jako kdyby se hráči Dynama stále nacházeli v karanténě.

"Musíme se vrátit k poctivé hře, která nás zdobila. Momentálně mi přijde, že si jdeme zahrát fotbal a nemůže se nic stát. Jako kdybychom byli ještě v karanténě a sezonu bychom chtěli nějak dohrát," řekl na tiskové konferenci Horejš.

"Je to obrovská škoda. Narovinu řeknu, že nám chybí hráči, kteří hrát nemůžou. To prostě tak je. Kádr do šířky takový není a nám hráči do ofenzivy hrozně chybí," uvedl Horejš, který postrádal záložníky Petra Javorka a Mateje Mršiče.

České Budějovice prohrály v Ďolíčku úvodní poločas 0:2 a zkraje druhého přišly o vyloučeného Sivoka. "Klokani" přidali třetí branku, ale poté se Dynamu povedlo zásluhou Ivana Schranze a Iva Táborského snížit. Druhá branka hostů však přišla až v poslední minutě nastavení a na vyrovnání jim tak nezbyl čas.

"Na jednu stranu mě to hrozně těší, protože se hráči v deseti semkli a hráli jsme to, co jsme chtěli hrát od začátku. Od jedenácti lidí jsem to neviděl a pak od deseti jo. To mě mrzí. Spíš se budu ptát, proč to tak bylo, protože pak jsem tam viděl, že jeden za druhého tam byli schopní zaběhnout to, co mi tam chybělo," konstatoval třiačtyřicetiletý rodák z Prachatic.

"Mészáros při prvním gólu nezavolá na Kopečného nebo Kopečný neobsadí hráče. Spoléhají jeden na druhého, to v jedenácti nebylo, a proto jsme v deseti dali dvě branky. Tohle nás zdobilo celý podzim a začátek jara. To se teď vytratilo a musíme se k tomu vrátit a spoléhat na to, že zápasy jdou v rychlém sledu a hned ve středu (proti Olomouci) máme další možnost. Budeme to chtít napravit," prohlásil Horejš.

Věří, že povedený závěr souboje v Ďolíčku jeho celek nakopne. Jihočeši skórovali po třech kolech. "Jsem rád, že dneska kluci šance dali. Měli jsme de facto dvě možnosti a obě dvě jsme využili. Věřím tomu, že jsme to prolomili a že se to k nám zase otočí čelem. Nejdřív ale musíme začít od toho, co nás zdobilo a to, na čem jsme to celou sezonu měli postavené, protože od toho jsme teď upustili," řekl bývalý obránce Českých Budějovic a Brna.