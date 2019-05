Hrabě glosuje: Slavia oslavuje, Sparta je jí vděčná

Slávisté prožívají nádherné okamžiky, po 77 letech se radují z double. Díky tomu jásá ovšem i Sparta, v příštím ročníku má zajištěnou základní skupinu Evropské ligy. Klokani zvažují postavit sochu záchranáři. Český fotbal vyváží do zahraničí aspoň funkcionáře - bývalé vynikající hráče.

Červenobílé opojení: double pod zraky rudých

Slavia si prožila báječný ročník - triumf v lize a vítězství v poháru (obhajoba), tedy double po dlouhých 77 letech, naposledy dosáhla tohoto úspěchu v ročníku 1941/1942. Tehdy byl protektorát, kolik se jenom od té doby vystřídalo politických režimů. Ale některé hodnoty zůstávají věčné.

Radost o to větší, že oslavám přihlížel největší protivník - historiky, ne letošní - Sparta Praha. V závěrečném duelu si Slavia připsala další výhru v derby a premiérový model nadstavby měl vskutku interesantní režii.

Spartu čeká konečně úspěšná sezona - díky rivalovi

Ale ani Sparta si nemusí stýskat, rozjela parádně další ročník. Díky slávistickému double jako třetí v pořadí si už zajistila zdařilé vykročení do dalšího ročníku, kdy bude mít jistou účast v Evropské lize. Jinak řečeno - ostuda zvaná Subotica se už opakovat nemůže.

Škoda, že si toho nepovšimli skalní fanoušci rudých a nedorazili v hojném počtu do Edenu slávistům za tuto vstřícnost poděkovat. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského by si to od nich zasloužili.

Socha Jindřiškovi

Nad záchranou jásají Bohemians Praha. Jistotu setrvání v lize jim v poslední minutě vyrovnávacím gólem s Opavou zajistil bývalý kapitán Josef Jindřišek, jenž byl v průběhu sezony docela opomíjený. Trenér Martin Hašek mu slíbil postavit sochu. Chvályhodný záměr.

Takové pocty se nedostalo legendám Antonínu Panenkovi, Karolu Dobiašovi, ani hrdinům jediného mistrovského titulu z roku 1983 Pavlu Chaloupkovi, Přemyslu Bičovskému, Jiřímu Ondrovi a dalším členům týmu. Klokani si dnes patrně váží daleko víc jiných cenných vkladů do kroniky.

Aspoň funkcionáři pro velké kluby

Petr Čech už má jasno, co bude dělat po skončení kariéry- stane se sportovním ředitelem v anglické Chelsea FC. V klubu, kde dosáhl tolik zářivých výsledků. Po Pavlu Nedvědovi - viceprezident Juventusu Turín - další český vyslanec, který se propracoval na takovou pozici ve slavném světovém klubu.

Český fotbal se tak může aspoň něčím pochlubit. Hráče mezinárodní úrovně - krom brankářů - už nabídnout nemůže, s trenéry to také není žádná sláva, byť Pavel Hapal na lavičce slovenské reprezentace a Michal Bílek na kazašské jsou ozdobami.

Přestože výkonný výbor FAČR je prosáklý bývalými rozhodčími, ani na tomto úseku to není žádná sláva. Jejich nízká vzdělanost a lidská vyspělost v čele s nejmocnějším mužem Romanem Berbrem proniknutí českých arbitrů mezi elitu ani neumožňuje. Umějí zvládnout leda valné hromady, ale to v zahraničí věhlas nezajistí. Zbývají už jen funkcionáři...