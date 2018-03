Hráči si to pijí do dna, video je třeba vyšperkovat, tvrdí Hapal

Prožil své první derby v pozici sparťanského kouče, a ačkoliv se mohl třikrát euforicky radovat, nakonec v něm logicky převažuje zklamání. Pavel Hapal ani ve svém druhém utkání na lavičce Pražanů nedosáhl na vítězství, Sparta v divokém derby remizovala se Slavii 3:3. Po první půli přitom vedla 3:0, jenže náskok už poněkolikáté v sezoně neudržela. "Je mi z toho smutno, ale fotbal tím nekončí," hodnotil Hapal 289. souboj pražských "S".



Je to ohraný evergreen, který Spartu dlouhodobě trápí. Jak zápas spěje k závěru, hráči dají zbytečnou pasivitou soupeři možnost vrátit se do hry. Hapal si ale nemyslí, že by celý problém tkvěl v kondici. "To ode mě nikdo neuslyší. Rozhodují situace, které zkrátka řešíme špatně, poslední gól padl po individuální chybě. Kdybych věděl, čím to je, změníme to," podotkl kouč Sparty.



Do derby výrazně zasáhl videorozhodčí, který musel řešit hned několik sporných situací. Hlavní sudí Královec nakonec díky moderní technologii odvolal dva góly, po jednom na každé straně. V závěru pak s prodlevou nařídil penaltu, ze které Škoda srovnal na 3:3. Hapal měl k celkovému fungování systému několik připomínek.



"Nechci, aby to vyznělo, že jsem proti videu, vítám to. Akorát si myslím, že některé situace nejsou dobře hodnoceny. Z mého pohledu si Stoch zpracoval balon před první brankou rukou, na což se ale asi nikdo nedíval," uvedl Hapal. A spokojený nebyl ani s rozhodnutím z nastaveného času, po němž se kopala penalta.



"Faul Štetiny byl jasný, ale Tecl si tu pozici vydobyl tím, že držel Costu za dres. Celý ten systém ještě chce vyšperkovat," řekl trenér Sparty. Tomu udělala radost alespoň první půle, ve které jeho svěřenci Slavii jasně přehráli a do kabin odcházeli s třígólovým vedením.

"Myslím, že úvodní poločas byl jeden z nejlepších, co jsem Spartu kdy viděl hrát," řekl.



Zápas ovlivnilo i extrémní počasí, tak chladné derby se dlouho nehrálo. Během poločasové přestávky na Letné navíc začalo sněžit, v průběhu druhé části postupně zapadávaly i čáry na hřišti. "My jsme se po přestávce s terénem nevyrovnali, najednou jsme neměli takovou kontrolu nad míčem," zmínil Hapal, který ale připustil, že podmínky byly pro oba týmy totožné.



Sparta tak na jaře remizovala počtvrté za sebou a místo avizovaného útoku na druhou příčku zajišťující účast v kvalifikaci Ligy mistrů klesla v ligové tabulce až na šestou pozici. "Někde je chybička, která se pořád dokola opakuje. Hráči si to teď pijí až do dna. Musíme dál pracovat, jiná cesta není," uzavřel Hapal své hodnocení.