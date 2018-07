Hrát ve vedru v oslabení bylo hodně těžké, řekl opavský Zavadil.

Téměř osmdesát minut odehráli fotbalisté Opavy ve své azylové premiéře v Brně proti Zlínu v oslabení. Už po necelé čtvrthodině totiž uviděl červenou kartu stoper Jaroslav Svozil. Navzdory nelehké situaci sahal prvoligový nováček po remíze, ale nakonec prohrál 1:2.

"Zápas byl vyrovnaný, měli jsme hru pod kontrolou. Hrát o jednoho méně v úmorném horku bylo těžké. Zlín si vedl zkušeně, trpělivě kombinoval. My jsme ještě v deseti vyrovnali. Bohužel jsme dostali ve druhém poločase laciný gól," posteskl si záložník Opavy Pavel Zavadil.

Pro čtyřicetiletého veterána byl brněnský trávník domácím prostředím. Na zdejším stadionu odehrál v týmu Zbrojovky plných pět ligových sezon a teprve před rokem se vrátil domů do Opavy, které pomohl k postupu do nejvyšší soutěže.

"Umíme toho více, ale oslabení se na našem výsledku podepsalo. Prohráli jsme, nedá se nic dělat. Jedeme dále. V pátek nás čeká utkání na Slavii," konstatoval Zavadil.

Zatím netroufá odhadnout, jak se dvě prohry v úvodu soutěže projeví na psychice týmu. "Nepodali jsme špatné výkony. Dostáváme jen trochu zbytečné góly. Musíme se v obraně zlepšit," popsal Zavadil hlavní slabinu Slezanů, kteří v úvodním kole prohráli na Spartě 0:2.

První gól Opavy po návratu do ligy zaznamenal David Puškáč, který ale ze svého střeleckého zápisu neměl velkou radost. "Užil bych si to, kdybychom vyhráli nebo získali alespoň bod. Po něm jsme dnes sahali. Jak dal Zlín druhý gól, tak už bylo těžké vyrovnat. Soupeř držel míč a my jsme jen běhali. Po tomto výsledku mě vstřelená branka netěší. Vyloučení přišlo hodně brzy," posteskl si Puškáč.

Ocenil opavské fanoušky, kteří vážili cestu do Brna. "Udělali výbornou atmosféru. Bylo by samozřejmě lepší, kdybychom hráli v Opavě. Doma to známe a jsme v tomto prostředí silní. Ale nechceme se na to vymlouvat. Taková je realita," dodal pětadvacetiletý útočník.