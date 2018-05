Hubník o odvolaném gólu: Spadli jsme na zem, euforie byla pryč

Kapitán Roman Hubník uznal, že si fotbalisté Plzně za dnešní výkon na hřišti Slavie nezasloužili uhrát ani bod, který by jim stačil k jistotě titulu. Západočeši ve šlágru jara podlehli obhájci trofeje 0:2 a tři kola před koncem ligy se jejich náskok v čele tabulky před druhými Pražany snížil na šest bodů.

"Kdybychom uhráli bod, mohli jsme slavit, ale za náš výkon a předvedenou hru jsme si nezasloužili ani tu plichtu. Je to velké zklamání a ponaučení do dalších zápasů, že takhle ne," řekl novinářům Hubník.

Jeho celek v Edenu prohrával od 16. minuty a vlastní branky obránce Radima Řezníka. "Vůbec nevím, co se tam stalo. Bylo nás tam asi pět hráčů, nějak se to odrazilo a skončilo v bráně," konstatoval Řezník.

Plzeň se ani poté neprobudila a prakticky nehrozila. Naopak v druhé půli přidal pojistku na domácí triumf Stanislav Tecl. "Slavia na nás vlétla, snažila se nám to dávat za obranu, což se jí dařilo. My nesbírali odražené balony, Slavia mohla dál kombinovat a na nás se to valilo. Slavia chtěla víc hrát, jednoduše, to, co chtěli, a my se jim tolik nevyrovnali," podotkl Řezník.

"Nasazením a bojovností jsme si to prohráli. Slavia byla hladovější, víc chtěla vyhrát a zasloužila si to. Od první minuty na nás vlétli, dali gól ze standardky, což jim pomohlo, a celý zápas byli hladovější," doplnil Hubník.

Dvakrát vyhrát a uvidíme

Proč Plzeň zaostávala v bojovnosti, si neuměl vysvětlit. "Kdybych věděl, čím to je, tak máme náskok 15 bodů a titul jsme slavili už dříve. Není to jednoduché hrát s takovým náskokem, pak přijde uspokojení. Snad se ponaučíme a teď doma vyhrajeme," prohlásil Hubník.

Západočeši navzdory prohře dál mají situaci pevně ve svých rukou. Pokud ve zbylých zápasech získají aspoň čtyři body, bez ohledu na výsledky Slavie budou slavit titul.

"Musíme mít hlavy nahoře, jet dál, rozebereme si chyby. Každého to mrzí, protože nám stačil bod. Ale věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého, a to se potvrdilo. Jsme natolik silné mužstvo, že to zvládneme," věřil Řezník. "Teď hrajeme dvakrát doma, takže chceme oba zápasy vyhrát a uvidíme, jak to dopadne," dodal Hubník.

V dnešním šlágru dvakrát změnilo původní verdikt rozhodčího video. "Když už video, tak by mělo být všude. Jeden zápas to ovlivní, další ne. Dnes bylo video docela často a je to zdržování," uvedl Hubník.

"Dali jsme gól na 1:2, cítili jsme, že bychom to mohli zvládnout. Jenže videorozhodčí řekl, že to bylo z ofsajdu, takže jsme zase spadli na zem. Chvilková euforie byla pryč. Bylo to až moc," dodal Hubník.