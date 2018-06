I když byl sparťan, na Rosického se nepískalo, řekl Hašek

Trenér Ivan Hašek považuje Tomáše Rosického nejen za výjimečného fotbalistu, ale především za skvělého člověka, kterého mají rádi všichni včetně soupeřů. Dokazuje to podle něj i to, že fanoušci při jeho sobotní rozlučce s kariérou navzdory silným bouřím zůstali v hledišti letenského stadionu a hodinu čekali, než exhibiční zápas začne.

"Nějaké rozlučky jsem zažil, nebyl tedy déšť. Všichni, kteří dnes přijeli a přišli, tak z toho důvodu, že to byl nejen mimořádný fotbalista, ale především z toho důvodu, jaký to je člověk. Neznám nikoho, kdo by ho neměl rád, ať je to soupeř, nebo spoluhráč," řekl na tiskové konferenci Hašek.

"Nemyslím si, že by na něj tady někde v Česku pískali, i když je to sparťan. Když tady hrál. Ten kluk je výjimečný tím, že rozdává radost. A na málokoho by lidé vydrželi čekat v takovém dešti a vytvořili takovou atmosféru. Myslím, že si to užili stejně jako on," dodal bývalý svazový předseda a někdejší kouč Sparty.

V rozlučkovém zápase vedl výběr světa, který tvořili Rosického spoluhráči ze zahraničních klubů Dortmundu a Arsenalu. S výběrem ČR prohrál 2:5. "Pro mě byla samozřejmě vůbec čest být přítomen na takovém zápase. Když se Tomáš na konci loučil, bylo nám trošku ouvej, smutno. Ten kluk je tak výjimečný, že si zaslouží takovéhle ovace. Přál bych si, aby se prosadil v další práci. Byl to pro mě osobně velký zážitek," řekl Hašek.

Dodnes vzpomíná, jak pod ním v sezoně 1999/00 tehdy teprve devatenáctiletý Rosický zazářil v Lize mistrů při výhře 5:2 nad Spartakem Moskva. "Tomáš prošel od středu hřiště sám s balonem u nohy a dal gól. Chlapík, který vypadal na 13 nebo 14 let, tak v Champions League prostě zářil. Pro mě nezapomenutelný zážitek," uvedl Hašek.

Rosický se od zimy stal funkcionářem a figuruje ve Spartě jako poradce představenstva přes sportovní oblast. "Tím, že se naučil jazyky, že žil v cizím prostředí na té nejvyšší úrovni, tak je obrovský přínos pro Spartu. Nemůže do toho hned vlítnout, ale myslím, že se pomalu učí a je jedním z důležitých článků budoucnosti pro Spartu. Už jen tím, že ho veřejnost vnímá velmi pozitivně. Pro Spartu určitě dobře, že tady je," dodal Hašek.