Impotentní Plzeň hostí Slovácko, Slavia v tichu s Libercem

Fotbalisté Slavie budou v 5. ligovém kole hájit první místo v tabulce v domácím zápase s Libercem. Obhájce titulu se kvůli disciplinárnímu trestu bude muset obejít bez fanoušků a utkání odehraje před prázdným stadionem. O skóre druhá Plzeň po čtvrteční prohře 0:1 v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy v Belgii s Antverpami přivítá Slovácko a Mladá Boleslav v souboji dalších dvou pohárových účastníků změří síly se Spartou. Čtyři duely se hrají v sobotu, další tři v neděli.

Disciplinární komise potrestala Slavii za výtržnosti v úvodním domácím duelu s Olomoucí, při němž chuligáni naházeli pyrotechniku do sektoru hostů. Červenobílí už hráli bez fanoušků v roce 2011, kdy měli uzavřené hlediště na tři zápasy. Naposledy se liga hrála před prázdným stadionem před sedmi lety, kdy za výtržnosti pykala ve dvou utkáních Sparta.

"Bude to možná podobné jako přípravné zápasy. I když na přípravné zápasy Slavie chodí spousta lidí, takže si to v podstatě ani neumím představit. Je to trest pro nás všechny - hráče, trenéry, diváky. Proti Olomouci tu bylo přes 13 tisíc lidí, 99,9 procenta z nich nic neudělalo a na zápas přijít nemůžou. Zápas si neužijeme, i když samozřejmě chceme vyhrát. Ani se na zápas netěším jako normálně," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, který přišel do Edenu předloni v prosinci z Liberce.

Jeho svěřenci v minulém kole jen remizovali bez branek v Karviné a poprvé v sezoně ztratili body. Liberec na úvod ligy zvítězil v Ostravě, ale poté třikrát za sebou prohrál. Slovanu se ovšem na Slavii daří a bodoval v pěti z posledních šesti vzájemných ligových duelů.

"Atmosféru bez diváků jsem zažil dvakrát v Trnavě při utkáních Evropské ligy. Je to něco specifického, na co se prakticky ani nedá nachystat. Víme, že Slavia je top mančaft české ligy, v minulé sezoně ukázali, že jsou velmi dobrý mančaft i na úrovni Evropské ligy. Jedeme se tam porvat o body, ale v dané chvíli je to samozřejmě jeden z nejtěžších možných soupeřů," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Dá Plzeň konečně gól?

Plzeň ve čtvrtek prohrála v Belgii a ve třech soutěžních zápasech za sebou neskórovala. V lize po minulé remíze 0:0 na půdě Bohemians 1905 poprvé ztratila body. Před domácí pohárovou odvetou s Antverpami se chtějí Západočeši naladit výhrou proti Slovácku, s nímž bodovali v lize v posledních 22 duelech. Tým z Uherského Hradiště ovšem v prvním kole překvapil výhrou 2:0 na půdě jiného uchazeče o titulu Sparty.

"Výhra Slovácka na Spartě byla překvapením kola, které asi vůbec nikdo nečekal. O to víc nás to musí nechávat v pozoru. Slovácko má zajímavé brejkové hráče, umí na to hrát. Z výsledku na Spartě máme obrovský respekt, Slovácko ukázalo, že je soupeř, který se umí na silné mančafty vytáhnout," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba, který plánuje změny v sestavě.

Souboj pohárových zástupců

V Mladé Boleslavi dojde na přímý souboj dvou účastníků 3. předkola Evropské ligy. Zatímco Středočeši si přivezli z Rumunska k odvetě s FCSB nadějnou bezgólovou remízu, Sparta doma s Trabzonsporem neudržela dvoubrankové vedení a hrála 2:2.

"Jsme uprostřed náročného období, ale kdo chce být fotbalově úspěšný, musí to zvládnout. Věřím, že po dvou cestách za soupeři na východ Evropy hráči důkladně zregenerují a zodpovědně se připraví na Spartu, která je určitě srovnatelně silná s bukurešťským týmem," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber, který ve Spartě hrával.

V dalších zápasech Baník Ostrava v sobotu přivítá Bohemians 1905, Příbram bude hostit jediného nováčka ligy České Budějovice a Karviná se po remíze se Slavií pokusí v Olomouci jako poslední tým v sezoně dosáhnout na vítězství. V neděli pak Jablonec změří síly s Opavou.