Jablonecký trenér Rada není ze změn v pravidlech nadšený

Jablonecký kouč Petr Rada není nadšený z toho, že od nové sezony čeká fotbalisty více než 20 novinek v pravidlech. Mezi nejzásadnější patří zákaz útočících hráčů ve zdi, změny týkající se odkopu od branky, hry rukou, střídání hráčů či míče rozhodčího. Trenéři a funkcionáři pak mohou dostat žlutou i červenou kartu.

"Pro mě to asi znamená hodně žlutých karet," prohlásil s úsměvem na předsezonní tiskové konferenci Rada, který je známý impulzivní povahou.

"Pravidla se mění, jde to s dobou, ale já jsem stará škola. Nejsem zastáncem změn pravidel. Nechme fotbal fotbalem, nechme ho hrát, jak se hrál. Lidi na něj chodí od počátku. Jsem z toho trochu rozložený. Jestli žlutá nebo červená pro trenéry, není podstatné. Podstatné je, aby to všichni chápali. Je to divné. Někomu to vyhovuje jako video, já dodnes nejsem zastáncem videa. Všichni říkali: chceme ho a pak se zlobí," dodal.

Fotbal se podle něj posouvá někam, kde nikdy nebyl. "Nakonec můžeme vyloučit stopery, kteří budou dělat skluzy, protože se to nesmí. Dřív celý stadion tleskal, když někdo udělal skluz, vypíchl. Dnes je to nebezpečná hra. Asi jsem v tomhle trošku jiný. Teď jsme hráli poslední zápas přípravy s Rapidem Vídeň, já měl stejné triko jako hráči a rozhodčímu to vadilo. Že nemůže rozhodnout, jestli je ofsajd, nebo ne," řekl Rada.

"Nebo pravidlo s rukou. Hráč si to kopne do vlastní ruky a není to ruka. Pro mě tohle je neohrabanost, dřevák. Jestli si to kopnu do ruky, tak to neumím a mělo by se to pískat. Neděláme to my, ale UEFA a FIFA, ale nechme fotbal, jak má být, nebo ho zavedeme někam, kam nechceme. Pomalu už vidím, že za dva roky to bude bezkontaktní sport, hráčů se nebudete moci dotknout," dodal bývalý reprezentační trenér.

S Jabloncem bude v nové sezoně obhajovat čtvrté místo, vzhledem k mnoha změnám v kádru je ale před startem nového ročníku opatrný. "Z mých zkušeností z minulosti je to většinou tak, že tým je úspěšný, když se nemění. V Dukle jsme udělali tituly, protože se měnil jeden hráč za pět let a trenér byl stejný. Dřív to takhle fungovalo v Brně či na Bohemians, Sparta dělala jeden titul za druhým s maximálně jednou či dvěma změnami. My jsme teď udělali změn šest," upozornil Rada.

"Lidi teď přijdou na fotbal a budou říkat, jak je možné, že to nejde. Kdyby měli ten problém, tak jim vzkazuji, ať přijdou za mnou a já jim to vysvětlím. Každý si musí uvědomit, že určitá změna něco stojí. Podívejte se na Real Madrid, prodal Ronalda a kde je? Totálně v nule. Za rok a půl jsme prodali 11 hráčů, to nikdo v první, druhé, třetí lize ani divizi neudělal. Přišli kvalitní hráči, ale chce to čas. Máme na to hrát do první šestky, ale musíme se připravit na trpělivost," dodal.