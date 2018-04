Je to pro nás boj. Výsledky jsou lepší než hra, říká Trpišovský

Ještě o přestávce mu moc do smíchu nebylo, po závěrečném hvizdu se však mohl radovat. Slavia porazila Karvinou 3:2 a přiblížila se vedoucí Plzni na pouhé čtyři body. Podle sešívaného trenéra Jindřicha Trpišovského se ale vítězství rozhodně nerodilo snadno a jeho svěřenci museli hodně zabrat, aby očekávaný triumf urvali. "V první půli jsme byli hodně nervózní, pak se aktivita zvedla a utkání se nám podařilo zvrátit," hodnotil velitel červenobílé letky.

Slavii se úvodní část zápasu proti Karviné vůbec nepovedla a už od 14. minuty po zásahu Kalabišky prohrávala 0:1. Špatný vstup do utkání měl podle Trpišovského spoustu důvodů. Sešívaní udělali v očích svého trenéra hodně zbytečných chyb a z celkovéh pohledu navíc vázla i souhra.

"Do utkání jsme nevstoupili dobře, trošku nám vázla kombinace, Karviná nás dostupovala a my kazili. V prvních patnácti minutách jsme měli jen střely z dálky a jedinou šanci, ve které byl Hušbauer. Pak jsme dostali hloupý gól po nákopu gólmana, propadl nám míč a dostali jsme branku prakticky do prázdné," popisoval průběh duelu pro klubový web.

Po půlhodině hry však sešívaní měli důvod k malé oslavě. Stoch si naběhl na přihrávku Hromady, pěkný padáčkem přehodil hostujícího gólmana a zajistil Pražanům vyrovnání. Mužstvu z Edenu pomohla i následná přestávka. Sešívaní poté totiž přidali další dvě branky a zcela otočili skóre. Karviná sice kousala a vsítila kontaktní trefu, víc už ale na slávistickém trávníku nestihla a odjížděla s porážkou.

"Podařilo se nám srovnat, ale byli jsme v první půli hrozně nervózní, hodně jsme kazili, nebyli jsme moc na míči. Druhý poločas se naše aktivita zvedla, měli jsme i hodně šancí a podařilo se nám zvrátit vedení na svou stranu a přidat rozdílový gól. Pak jsme ale místo toho, abychom utkání dotáhli ze svých šancí, z něj naopak udělali nervák a nechali jsme si dát laciný gól. Udělali jsme dvě hrubé chyby po nákopech, které zkazily celkový dojem z výkonu a výsledku. Potvrdili jsme sice body z Brna, ale podruhé za sebou jsme doma dostali dva góly," mrzelo Trpišovského.

Kdo si od něj vysloužil pochvalu, byl dvougólový střelec Miroslav Stoch, jenž se stal v těžkém zápase rozdílovým hráčem. " "V momentě, kdy jsme hráli nejhůř, nás dostal do hry. Byl nejlepší na hřišti, seděl mu terén, zahrál fantasticky, dal dva krásné góly, byl silný na míči, i se vrátil v první půli za Frydrycha. Chodil víc do hloubky, zapojoval se víc do mezihry. Byl určitě rozdílový hráč. Potenciál má obrovský, když bude hrát jako s Karvinou, rozdílový bude. Nechci ho ale přechválit, nesmí usnout na vavřínech," vysekl svému svěřenci poklonu.

Výkony celého týmu se ale bude muset snažit ještě hodně vypilovat. Hra i výsledky jsou totiž stále jako na houpačce. Výhra by jeho týmu mohla pomoct, obzvlášť když se opět přiblížil lídrovi z Plzně. To se Trpišovský neřeší. "Musíme se soustředit sami na sebe, to nás zajímá. Jsme druzí v tabulce jara za Jabloncem, za mě je to pořád o sedm bodů za Plzní, ti mají zápas před sebou... Jsme ve fázi, kdy jsme schopni porazit každého a prohrát s každým. Naše výkony nejsou takové, abychom mohli pošilhávat po špici. Lepší jsou od nás výsledky než hra, spíš je to pro nás boj," uznal.

Kromě celé řady dalších věcí musí řešit i problémy se zraněními či vykartovanými hráči. Zdravotní trable mají Škoda, Deli, Zmrhal a další. Někteří chtějí pomoci tolik, že se na hřiště vracejí i s přetrvávajícími obtížemi. Ty často vycházejí z přílišné snahy a urputnosti.

"Hráči předvádějí velké nasazení v osobních soubojích, když uhnou, zranění nebude. Hrají ale na hranici sebeobětování, je to boj na život a na smrt, nikdo nechce uhnout, týmy hrají o hodně. Je to válka se vším všudy, jsem rád, že neuhýbáme, ale někdy to odneseme zraněním. Máme nasazení a urputnost od hráčů, tohle si musíme udržovat, a ještě zlepšit fotbalovost," uzavřel Trpišovský.