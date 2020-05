Jeden dva pozitivní testy nemusí znamenat karanténu, míní Svoboda.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda je přesvědčen, že případný pozitivní test na nový typ koronaviru nemusí automaticky znamenat dvoutýdenní karanténu pro celý tým. Potvrdil, že rozhodnutí bude na krajských hygienických stanicích.

"Otázka, co se stane, když bude karanténa, se furt opakuje. My už víme, že jeden nebo dva pozitivní neznamenají automaticky karanténu. Nemůžu mluvit za někoho, jehož kompetencí nevládnu, ale myslím, že by to tak mělo být," řekl novinářům Svoboda po jednání ligového grémia, které odsouhlasilo pokračování přerušené sezony od 23. května.

"Bude to v kompetenci hygienických stanic a podle mě k tomu budou přistupovat individuálně. Bude se provádět epidemiologické šetření. Cílem našich vlastních hygienických opatření, která máme, je jít naproti tomu, aby nemuselo docházet k plošným karanténám. Snažíme se maximálně izolovat hráče od okolního světa, minimalizace kontaktů s výjimkou té hry samostatné," dodal Svoboda.

Fotbalisty první a druhé ligy čekají tři testy na covid-19. Dva testy podstoupí v rozmezí pěti až šesti dnů před znovuzahájením soutěží, další je v plánu mezi základní částí a nadstavbou.