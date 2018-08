Jedna z nejtěžších chvil kariéry, řekl Hušbauer o penaltě

Svou střeleckou pohodu potvrdil fotbalista Slavie Josef Hušbauer i ve 3. předkole Ligy mistrů, když penaltou v nastavení zařídil týmu z Edenu remízu 1:1 s Dynamem Kyjev a zvýšil tak šanci na postup. Byl to už jeho čtvrtý gól z posledních tří zápasů a sám připustil, že šlo o jeden z nejtěžších kopů kariéry.

"Nervozita určitě byla, ale já si na ni věřil. Už jsem v 90. minutě kopal dvě penalty, jednu jsem dal, jednu ne. Je to vždy těžké, a jelikož tu hrajeme o Ligu mistrů, tak tohle byla asi jedna z nejtěžších chvil mé kariéry," řekl Hušbauer po utkání novinářům.

Těžká penalta to pro něj byla i z toho pohledu, že tušil, že brankář Denys Bojko bude vědět o tom, že Hušbauer rád kope penalty po gólmanově pravici. Přesto svůj zvyk nechtěl měnit a riskl tutéž stranu.

"Tušil jsem, že koukali na moje penalty, proto jsem na tréninku cvičil penalty na druhou stranu, ale moc mi to nešlo. Takže jsem věděl, že to budu zase kopat na tuhle stranu, i když o tom brankář asi bude vědět. Jen jsem se soustředil na to, abych tomu dal větší razanci. Pak to má gólman vždy těžké," popsal Hušbauer situaci, kdy sice Bojko stranu vystihl, ale míči v cestě do branky nezabránil.

Hušbauer tak odvrátil porážku 0:1, která by byla před odvetou v Kyjevě, kde Dynamo prohrává jen výjimečně, hodně nepříjemným výsledkem. "Určitě je lepší, že to skončilo 1:1, než 0:1 prohrát, ale i tak to není ono. Ve druhé půli jsme měli první gól dát my a vyhrát. Škoda," litoval zkušený záložník Slavie.

"První půle byla vyrovnaná. Na začátku nás podržel brankář Kolář. Ve druhé půli jsme měli víc ze hry my, byly tam šance, oni jen bránili výsledek, ale pak nám bohužel dali gól," hodnotil průběh hry.

U inkasovaného gólu hrál jednu z důležitých rolí, když se rozeběhl atakovat Serhije Sydorčuka, ale v tu chvíli si všiml, že na hřišti je druhý míč, a tak se zastavil podobně jako další hráči. Sudí Craigh Pawson však hru nezastavil, jelikož viděl, že jeden z hráčů ho běží odkopnout z hřiště pryč. Sydorčuk zmatků využil a poslal přihrávku za obranu, po které Benjamin Verbič propasíroval míč do branky.

"V jednu chvíli tam byly dva míče a čekali jsme, že se hra přeruší, jenže se pokračovalo ve hře a soupeř nám to dal za beky a byl z toho gól. Nechci to házet na rozhodčího, byla to naše chyba a měli jsme dál hrát a hráče dorazit. Je to i moje chyba, že jsem přestal hrát. V takovém utkání podobná chyba zamrzí," připustil Hušbauer.

Nakonec ale chybu napravil penaltou a stal se prvním hráčem v této sezoně, který dal Dynamu gól. "Věděli jsme, že hrají hodně u sebe a že bude těžké se do jejich bloku dostávat. Proto jsme chtěli hrát hodně po stranách na centry na Škoďáka (Milana Škodu). V první půli jich tam pár bylo, ale dávali jsme je pozdě, když byla jejich obrana zformovaná. Ve druhé půli to bylo lepší a bylo z toho víc šancí. Ukázali jsme, že náš tým je silný a máme na to přes Kyjev postoupit. Já týmu věřím," dodal Hušbauer.