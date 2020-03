Jsem rád, že jsem tu zase nehrál špatně, říkal dvougólový Pulkrab

Fotbalista Bohemians 1905 Matěj Pulkrab si pochvaloval, že v dnešním utkání ve Zlíně prolomil roční čekání na ligový gól. Dvaadvacetiletý útočník dvěma brankami zařídil v zápase 24. kola Pražanům výhru 3:2 a první plný bodový zisk z venkovních duelů v této sezoně nejvyšší soutěže.

"Poslední ligový gól jsem dal v zápase s Plzní, který jsme vyhráli 4:0. Tak jsem teď rád, že se mi podařilo na to navázat," řekl novinářům Pulkrab, který poté zápolil s vleklým zraněním achillovky a musel dokonce na operaci.

"Je to pro nás extrémně důležité vítězství, ale moc jsme se na to nadřeli. Druhá půle nebyla až tak dobrá, ale odpracovali jsme si to," dodal Pulkrab, který v Bohemians od zimy hostuje ze Sparty.

Obě Pulkrabovy branky byly velmi podobné a hodně mu k nim pomohla i nedůslednost zlínské obrany a velká volnost. "Prvnímu gólu předcházela skvělá přihrávka, takhle jsem si to vysnil, to se musí uklízet do brány. Při druhém gólu se ke mně přikulilo štěstí, snažil jsem se to trefit mezi obránce," řekl Pulkrab.

Proti Zlínu už v lize dvě branky v jednom utkání dal ještě v době, kdy hostoval v Liberci. Skóroval proti němu i v domácím poháru. "Byly to jedny z mých prvních ligových gólů. Ale Zlín za oblíbeného soupeře nepovažuji, to vůbec. Já jsem tady ve Zlíně ještě nezvítězil, ani se Spartou, nikdy se mi tady zvláště nedařilo. Vzpomínám si na můj poslední zápas tady, to byl ode mě hrozný výkon a jsem rád, že jsem to dnes změnil," uvedl.

Oddychl si, že Bohemians v závěru při zlínském tlaku udrželi výhru. "Věřil jsem klukům. Máme silné obránce včetně brankáře, uskákali to a ubránili, poradili si i s vysokými centry," pochvaloval si Pulkrab.

Bohemians ze čtyř jarních kol třikrát bodovali. "Porazili jsme Slavii, dnes bereme další výhru. Na jaře máme sedm bodů, což je výborný vstup do jara," dodal Pulkrab.