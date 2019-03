Jsme bez nápadu a překvapení, mrzí obránce Jánoše

Podruhé v sezoně si fotbalisté Ostravy připsali sérii tří zápasů bez bodu a po dnešní porážce na hřišti vedoucí Slavie 0:4 se podle obránce Adama Jánoše musí Baník zvednout do sobotního domácího duelu s Mladou Boleslaví. Ta ztrácí ze sedmé pozice na pátý Baník pět bodů a duel bude pro Ostravany klíčový v boji o první šestku.

"Skončilo to pro nás ostudně. Neměli jsme pořádně žádné šance a konec jsme absolutně nezvládli po psychické stránce. A přišlo mi, že jsme i kondičně trošku odpadli. Slavia držela balón, my jsme je akorát honili a byli jsme všude daleko. Slavia je teď ve formě a my se poslední tři zápasy hrozně trápíme," řekl Jánoš po utkání na Slavii.

Baník prohrál před dvěma týdny na Spartě 2:3 a v minulém kole doma se Zlínem 1:2. Třikrát nebodoval v sezoně předtím jen v období mezi 3. a 24. listopadem s Plzní, v Opavě a se Slováckem.

"Na Spartě to ještě jakžtaž vypadalo, ale se Zlínem a teď to bylo to samé. Musíme se zvednout a srovnat si to v hlavách. Musíme zvládnout zápas před repre pauzou, abychom se sebrali do těch dalších zápasů. Slavia hrála dobře, je teď v obrovské formě. Ale my jsme byli bez nápadu a hrajeme to bez překvapení," podotkl Jánoš.

Nechtěl se nijak vymlouvat na posouzené penaltové situace v zápase. V páté minutě za bezbrankového stavu Dame Diop přepadl v pokutovém území přes domácího brankáře Ondřeje Koláře, ale sudí Martin Nenadál ani po konzultaci s videorozhodčím Pavlem Královcem penaltu neodpískal. Krátce po poločase za stavu 1:0 pro domácí Peter Olayinka upadl v souboji s gólmanem Janem Laštůvkou a tentokrát video potvrdilo penaltu. Tu neproměnil Miroslav Stoch.

"Těžko říct, jak se to teď posuzuje, ale Olayinka si to píchnul úplně pryč, nemohl dát ani gól... Ale já jsem to fakt neviděl, měl jsem tam i hráče. Myslím, že byla podobná situace na Dameho. Oba si to píchli úplně mimo, Olayinka byl možná trošku blíž k bráně. Musím se na to podívat, ale už to nevrátíme, stejně jsme prohráli 0:4," prohlásil Jánoš.

Podle něj by se mělo posuzování podobných situací sjednotit. "Myslím, že je v tom asi zmatek celkově. Video není na každém zápase. Těžko říct, kde a co se píská. Asi by se to mělo nějak určit. Možná se o tom hádají i bývalí rozhodčí. Ale já se do toho nechci plést. Jsme tady, abychom něco uhráli na hřišti, a ne od toho, abychom posuzovali rozhodčí, jak se má co pískat. Neuhráli jsme si to na hřišti a je to naše chyba," dodal Jánoš.