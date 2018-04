Kadlec po remíze: Je to na prd, frustrující. Máme to v hlavách

Proti Teplicím nastoupil s kapitánskou pásku a v zápase si připsal dvě velké šance. Do sítě soupeře se však Václav Kadlec nedokázal trefit ani jednou, a tak jeho Sparta se Severočechy pouze remizovala. Na branku Stanciua totiž krátce po přestávce zareagoval Červenka a skóre pak už ani jeden z týmů nedokázal změnit. Dřív, když jsme vedli, byl zápas víceméně hotový. Bohužel to teď není. Musíme ze Sparty zase udělat klub, kterého se budou soupeři bát," hodnotil duel letenský útočník.

Zpočátku to vypadalo nadějně. Sparta byla v prvním poločase hodně aktivní a svůj výkon korunovala vedoucí brankou, kterou vsítil ve 40. minutě produktivní Stanciu. Teplice ale rozhodně nehrály druhé housle a jedenáct minut po přestávce se dočkaly vyrovnání. Skóre už se do závěrečného hvizdu nezměnilo a Letenští už popáté za sebou nevyhráli.

"Je to na prd. Strašně blbě se mi mluví. Říkáme si každý týden, že příště už musíme zabrat tříbodově, a vypadá to pořád stejně," smutnil po utkání Kadlec v rozhovoru pro klubový web. Jeho mužstvo opět doplatilo na horší druhý poločas. Stejně jako třeba v nedávném derby proti Slavii.

"Opět jsme nedokázali udržet ve druhé půli výkon z prvního poločasu. Teplice byly aktivnější a vyrovnaly. Soupeři bohužel vědí, že když prohrávají, není pro ně nic ztraceného. Dřív, když jsme vedli, byl zápas víceméně hotový. Dokázali jsme ho pohlídat nebo přidat druhý gól. Bohužel to teď není," řekl sparťanský forvard upřímně.

Sparta tak přidala další zápas, ve kterém na severu Čech nebodovala. Šňůra se táhne už od roku 2013 a Letenští ji ani letos nezlomili. Podle Kadlece to ale není tím, že by soupeř na Pražany takříkajíc uměl. "Že by na nás Teplice uměly, to se nedá říct. Týmy se mění, nemají pět let stejný mančaft. Není to stadionem ani hráči, spíš jde o souhru okolností," uvažoval.

Sám pořádně nechápal, co se s jeho týmem děje. Reprezentační přestávka sparťanům přišla vhod a dle slov zkušeného hráče vše vypadalo nadějně. "My se cítili výborně, dobře jsme trénovali a docela dost. Udělali jsme všechno, abychom byli na zápas připravení, v tomhle máme všichni svědomí čisté. Bohužel jsme to nepřenesli do utkání."

Deka, jež na týmu leží, tak zřejmě vězí ve špatné psychice. To potvrdil i Kadlec, který zároveň popřel, že by problémy pramenily třeba z horší fyzičky.

"Máme to v hlavách. Když se podíváme na statistiky, ve všech zápasech jsme naběhli víc kilometrů, ať sprintem, nebo normálním během. Tedy paradoxně až na Liberec, kdy jsme to uhráli. Tvrdit, že to je ve fyzičce, by bylo alibi, které tam není. V kondici zakopaný pes není, přitom na té by se pracovalo líp než na hlavách."

Po další remíze a bodové ztrátě tak fotbalistům z Letné rozhodně není hej. Přesto se chtějí vynasnažit, aby se karta konečně obrátila. "Je to frustrující. Nálada v kabině se odvíjí od výsledků, takže teď není ideální. My ale musíme ze Sparty zase udělat klub, kterého se budou soupeři bát," uzavřel.