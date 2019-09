Karviná uspěla v Příbrami. Slovácko znovu nevyhrálo

Fotbalisté Karviné také v utkání 10. kola v Příbrami prokázali vzestupnou formu a počtvrté v řadě bodovali. Výhra 2:0 byla historicky vůbec první na hřišti středočeského klubu. Hosté byli po celý zápas lepší, u obou gólů byl Vojtěch Smrž. První sám vstřelil v prvním poločase a druhý přidal po změně stran po jeho vyražené střele Nizozemec Gigli Ndefe.

"Jsem dnes absolutně spokojený. Zápas jsme zvládli, přestože máme osm hráčů na marodce, ale byla cítit soudržnost, nadšení a bez vůle se takové zápasy nedají vyhrávat. Za výhrou jsme šli cílevědomě, tyhle tři body jsou pro nás živá voda," řekl trenér Karviné František Straka.

"Předchozí soupeři zde hráli fotbal, Karviná se soustředila na defenzívu a nás nepustila k naší obvyklé hře, navíc dobře dokázala dobře využívat brejkových situací," uvedl domácí kouč Roman Nádvorník. "Můžeme si za prohru sami. Dnes nebyla na hřiště taková chuť, bez srdce nebudeme zvládat žádné zápasy. Lepší z naší strany byly jen poslední čtvrthodiny obou poločasů, ale to je málo," přidal záložník Jan Rezek.

Slunečný závěr jara táhnul zřejmě spíše do přírody, a tak u Litavky byla skutečně komorní atmosféra, která se bohužel přenesla i na trávník. Fotbalu hráči příliš nepředváděli, jen výjimečně se zdařily dvě přihrávky za sebou. Domácí byli sice o něco aktivnější, ale bez pořádného zakončení.

Až v druhé části úvodního poločasu začaly přicházet šance, jenže před příbramskou brankou. Ve 21. ještě Lingr nevyužil Petkovovo přistrčení a netrefil ve velmi solidní pozici uvnitř šestnáctky branku, ale o minut později svoje selhání napravil - na levé straně se uvolnil a vyzkoušel z těžkého úhlu pozornost brankáře Boháče, který míč sice vyrazil, ale Smrž ho do odkryté pravé strany branky vrátil a dostal hosty do vedení. Ve 30. minutě mohlo být vedení dvoubrankové, ale Hanousek ve velké šanci netrefil.

Domácí pak na chvíli pochopili, že jejich nedůrazná hra s pomalým přechodem nikam nepovede. Už ve 36. minutě proto byli k vyrovnání blízko, jenže Alvirův trestný kop skončil na spojnici tyče a břevna karvinské branky. A příbramský poločasový zmar dotáhnul ve 43. minutě Škoda, který ve velké šanci z pár metrů nedokázal svoji hlavičku usměrnit mezi tyče.

Po pauze se očekával domácí nápor, ale aktivnější byli hosté. Příbram se nedokázala trvaleji usadit na soupeřově polovině a také všechny statistiky mluvily pro hosty. Není divu, že z prořídlého hlediště bylo slyšet skandování "Hoši, hoši, co to je?"

Hosté dokázali lépe kombinovat, ve všech ohledech byli lepši a v 66. minutě dali osudu zápasu definitivní podobu: autor prvního gólu Smrž po kombinační akci pálil přesně, Boháč znovu vyrážel, ale dobíhající Ndefe přidal druhý gól svého týmu.

V přímém souboji dvou trenérů, kteří dříve byli na soupeřově lavičce, se radoval karvinský František Straka. Jeho svěřenci už poskočili na dvanácté místo v tabulce před dnešního soupeře.

Slovácko čeká na výhru

Slovácko remizovalo na domácím hřišti s Teplicemi 1:1. Oba góly padly po brejkových situacích - skóre otevřel ve 22. minutě hostující Jakub Mareš, v poslední minutě prvního poločasu vyrovnal Ondřej Šašinka. Slovácko nevyhrálo čtvrtý ligový zápas v řadě, Teplice, na jejichž lavičku se po dvouzápasovém disciplinárním trestu vrátil trenér Stanislav Hejkal, prodloužily sérii neporazitelnosti se Slováckem na sedm utkání.

Úvod zápasu se nesl ve znamení převahy domácího celku. Jeho záložní formace přehrávala středovou řadu Teplic a tak se hrálo především na polovině hostí, ovšem bez vyloženějších šancí.

Slovácko hrozilo zejména centrovanými míči, které ale vysoké stopery hostí nemohly překvapit. V 19. minutě chyboval v rozehrávce Shejbal, Petržela přistrčil míč Havlíkovi, ale jeho střele chybělo pár centimetrů.

Ve 22. minutě přišel pro domácí šok. Žitný vysunul mezi domácí stopery Jakuba Mareše, který při prakticky prvním ohrožení domácí branky velmi zkušeně přehodil vybíhajícího Trvala a pohodlně otevřel skóre. Pro hostujícího útočníka šlo už o čtvrtý zásah v posledních třech duelech. "Díval jsem se, kde je gólman, chtěl jsem střílet už o krok dřív, ale nevěřil jsem si tak moc. Počkal jsem, bylo tam i trochu štěstí," řekl střelec hostující branky.

Domácí gól zaskočil, nicméně neubral jim snahu o vyrovnání. Vzduchem to příliš nešlo, byť Šašinkově hlavičce moc nechybělo. Když už se zdálo, že nápor Slovácka skončí v první půli bez jediné přímé střely na bránu, utekl obraně Teplic Šašinka, prostřelil Grigara a postaral se o vyrovnání.

"Takový gól moc mrzí, na podobné akce jsme se připravovali," říkal kouč hostí Stanislav Hejkal. "Cením si toho, že kluci šli za vyrovnáním i po inkasované brance," podotkl domácí trenér Martin Svědík. "Ještěže to tam padlo, druhá půle by bez vyrovnání byla mnohem těžší," věděl Šašinka.

Po přestávce se obraz hry srovnal a Teplice se přece jen více osmělovaly k útočení - nebezpečně hlavičkoval Mareš, Shejbalovu střelu po rozehrané standardní situaci lapil pozorný Trmal. V 65. minutě se hosté dožadovali pokutového kopu po souboji Reinberka s Marešem, ale píšťalka sudího se neozvala.

I na druhé straně se mezi tyčemi blýskl Grigar, když zlikvidoval tvrdou střelu Havlíka z přímého kopu. S přibývajícím časem rostla snaha domácích o vítězný gól, ale chyběla jim především přesná koncovka. Čtvrt hodiny před koncem byl blízko kýžené trefě Šašinka, ale hlavou mířil těsně vedle. V 87. minutě zlikvidoval hlavičku Hofmanna Grigar a poradil si i s nájezdem Zajíce. "Byli jsme lepší, ale takové zápasy nemusí končit vítězně," uzavřel Šašinka.

Opava zůstává poslední

Opava doma remizovala 1:1 s Libercem, poosmé za sebou v nejvyšší soutěži nevyhrála a zůstala na posledním místě. Liberec je v tabulce desátý. Hosty poslal do vedení v 53. minutě Petar Musa, už za šest minut odpověděl René Dedič.

Opavští, na jejichž lavičce se podle plánu objevil i sportovní manažer Grussmann, začali aktivně. První vyloženou šanci si ovšem vytvořili paradoxně Severočeši. Musa udržel balon ve středu hřiště a rozběhl Malinského, po jehož tečované ráně míč propadl do opavského vápna a Baluta z ideální pozice přestřelil poloprázdnou bránu domácích.

Ti mohli udeřit v závěru jinak nevýrazné první půle. Na Zavadilův centr si na zadní tyči naskočil Simerský, ale míč po jeho hlavičce liberecký brankář Nguyen skvěle vyrazil do zámezí.

Na startu druhé půle se dočkali Liberečtí. Baluta chytrým nákopem vysunul Musu, který proběhl kolem nedůrazného Simerského, poradil si také s opavským gólmanem Šromem a poslal míč do prázdné brány. "Po hrubce a nedorozumění jsme inkasovali a dostali jsme se pod tlak. Ve finální fázi tomu chyběla lehkost. Od bodu se musíme odrazit, i když víme, že doma je to málo," řekl trenér Opavy Ivan Kopecký.

Uběhlo jen šest minut a bylo vyrovnáno. Zavadil z přímého kopu poslal centr do šestnáctky Slovanu, Hybš včas nedostoupil Dediče a ten ve skluzu dokázal dopravit míč k pravé tyči. "Nazval bych to tak, že my jsme hrozili hlavně po zemi rychlými brejky po dobrém napadání a rychlém přechodu, ale řadu akcí jsme nedotáhli do zdárného konce," uvedl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Liberec si mohl vzít vedení zpátky po rychlém brejku, na jehož konci se Malinský ocitl sám před Šromem. Opavského brankáře sice překonal lobem, jenže těsně minul také domácí bránu. Slezané nadále hrozili především ze standardek Zavadila, jenže druhý gól nepřidal. Opava na svém stadionu potřetí za sebou v lize s Libercem remizovala 1:1.