Karviná začala baráž vítězně, Jihlava vstřelila gól naděje

Fotbalisté Karviné vstoupili do baráže o první ligu vítězstvím 2:1 nad Jihlavou. O výhře patnáctého týmu nejvyšší soutěže nad druhým celkem druhé ligy rozhodly v prvním poločase branky Dávida Guby a Ondřeje Lingra, naději Vysočině do nedělní odvety dal ve druhé půli Jiří Klíma. Hosté si ze Slezska mohli odvézt i lepší výsledek, ale nevyužili několik slibných šancí.

Pouze v úvodu mělo utkání očekávaný scénář. Karviná do zápasu vstoupila aktivněji, v sedmé minutě dokázala ve středu pole přečíslit soupeře a po přihrávce na levé křídlo zakončil rychlý výpad střelou o tyč Guba. "Budínský mi dal skvělou přihrávku a odrazilo se to chválabohu do branky. Myslím, že takových akcí jsme mohli mít více, kdybychom finální fázi lépe dokončovali. Udělali jsme hodně zbytečných ztrát a z toho jsme pak byli možná trochu zbytečně nervózní," uvedl Guba.

Poté se ale taktovky zápasu chopili hosté. Především po své levé straně si vytvořili nejméně tři šance, které mohly změnit skóre. Javůrek nejprve v 15. minutě vybídl přesnou přihrávkou Zoubeleho, jehož přízemní pokus ale vyrazil Pastornický.

Stejná dvojice vnikla do karvinské defenzivy o tři minuty nato znovu. Nebezpečný Javůrek prostrčil míč šikovně za domácí obranu, ale Zoubeleho ráně decimetry scházely. A neskóroval ani Šulc, který v 37. minutě prošel středem a jeho střela skončila těsně vedle. "První poločas Karviná ukázala ligovou kvalitu v tom, že ze dvou šancí dala dva góly. My jsme měli tři gólovky. Bohužel jsme je nedali. Byli jsme nebezpeční, ale prohrávali jsme 0:2," povzdechl si jihlavský trenér Radim Kučera.

Domácí neproduktivního soupeře potrestali ještě před odchodem do šatny druhou brankou. Po průniku Ba Louy a jeho křížné přihrávce vápnem se míč šťastně odrazil k Lingrovi, který zblízka rozvlnil síť.

Vysočina potřebovala pauzu a dalších osm minut na vzpamatování. Ale v 53. minutě potáhl další akci Šulc, Klíma se šikovně uvolnil přes obránce a pak Pastornického prostřelil bombou na bližší tyč. "Hráčům jsme vtloukali do hlav, že když v tom budou pokračovat, že to přijde. To se pak i stalo. Mít lepší koncovku, odjížděli bychom s lepším výsledkem," konstatoval Kučera.

Druholigového týmu bylo opět najednou plné hřiště. Hosté lehce přecházeli střed a dostávali se do karvinského vápna. Z územní převahy rezultovala další příležitost v 78. minutě, Klíma z otočky však trefil střed branky a připraveného Pastornického.

"Asi bylo vidět, že to nebyl bůhvíjaký fotbal, ani ta výhra. Chtěli jsme to vzadu uhrát s nulou, což se nám nepovedlo. Na konci jsme chtěli přidat nějaký gól, což se také nepovedlo, takže je to takové... v rozpacích," klopil zrak karvinský záložník Lukáš Budínský.

Karviná se až do konce třásla o hubený náskok. Jihlava v 84. minutě dokonce vyrovnala, ale Zoubeleho dorážka kvůli ofsajdu neplatila. I přesto Vysočina udržela výsledek, který jí skýtá naděje do nedělní odvety. "Neviděl jsem to. Dorážel jsem to, nemohl jsem kontrolovat, kde byl stoper a kde gólman. Ale pomezní to zvedl, takže asi to ofsajd byl a nemá cenu to řešit," řekl Zoubele.