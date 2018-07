Klokani dostali v Příbrami čtyři góly, dvě červené karty k tomu

Příbram ve druhém kole první ligy doma porazila 4:2 Bohemians 1905. Za nováčka se dvakrát prosadil Jan Matoušek a po gólu přidali Miroslav Slepička s Romanem Květem. Pražané, kteří v závěru pouze snížili zásluhou Abdalláha Hilála, navíc dostali dvě červené karty - už ve 22. minutě byl vyloučen gólman Tomáš Fryšták a čtvrt hodiny před koncem Michal Šmíd.

"Jsem spokojený s výsledkem i s hrou v úseku, kdy to bylo jedenáct na jedenáct. Zvláště když to vezmu tak, že máme v sestavě osm hráčů, kteří tady hráli druhou ligu. Trochu naštvaný jsem byl, že jsme se pak dopustili spousty lehkomyslností a lajdáctví a to by se nám mohlo v dalších zápasech vymstít," řekl příbramský kouč Josef Csaplár.

Příbram vstoupila do zápasu lépe a už ve třetí minutě ji mohl poslat do vedení Skácel, ale hlavou přestřelil. V páté minutě už se domácí prosadili, když Slepička našel kolmicí za obranu Matouška, který sólo zakončil přesnou střelou podél vybíhajícího Fryštáka.

"Někdy se stane to, že mužstvo odehraje zápas blbec. První útok gól. Velká kvalita, jak to Příbram sehrála. Odskočený Slepička, kterého jsme nedostoupili. Balón přes hlavu na rozběhnutého Matouška, který je nesmírně rychlý hráč. V naší lize ještě naši střední obránci nenarazili na tak rychlého hráče," popisoval trenér Bohemians Martin Hašek st.

Bohemians mohli vyrovnat v 15. minutě, jenže Juliš v jasné šanci hlavičkoval mimo. Trest přišel v 22. minutě, kdy Fryšták ve výskoku naprosto zbytečně kopnul do ramene Rezka a rozhodčí Královec neváhal. Hostujícímu brankáři dal rovnou červenou kartu a nařídil penaltu. Střídající gólman Valeš sice vystihl směr, ale na Slepičkovu ránu nedosáhl a domácí vedli 2:0.

"Dostali jsme červenou kartu po zatmění našeho brankáře, kdy zbytečně zvedá nohu proti protihráči. Pomalu jsem cítil, že přebíráme iniciativu a místo 1:1 je to 0:2 a jdeme do desíti," litoval Hašek. Hosté se mohli dostat zpět do zápasu ve 38. minutě. Příbram špatně rozehrála a na vápně se najednou objevil zcela volný Mašek, který ale akci zbytečně zbrzdil, a i když poté našel na levé straně Filipa Haška, tak si s jeho střelou poradil domácí brankář Švenger.

Po přestávce Příbram těžila z početní výhody a v 51. minutě se podruhé prosadil Matoušek, který obešel dva protihráče a nedal Valešovi šanci. O sedm minut později domácí vedli už 4:0. Tvrdou ranou z přímého kopu pod břevno se o to postaral Květ a navázal tak na gól z úvodního kola.

Příbram poté ubrala a Bohemians toho využili ke zmírnění debaklu. V 66. minutě po Maškově střele do tyče se míč odrazil, ke střídajícímu Hilálovi a ten ho uklidil do branky. V závěru ještě první bahrajnský fotbalista působící v Evropě našel za obránci Filipa Haška, který prostřelil Švengera.

Příbram už další drama nedovolila a prožívá tak povedený návrat do nejvyšší soutěže, když navázala na remízu 1:1 z Teplic z úvodního kola. "Dostat gól proti deseti, dobře, ale dostat gól proti devíti a ještě čelit šancím soupeře, to už bylo trochu moc. Toužím po dokonalosti a tu jsem tam neviděl," zůstal kritický Csaplár.

Bohemians naopak po předchozím vítězství 2:1 nad Slováckem propadli. "Chtěl bych pochválit kluky, že i když jsme hráli o devíti proti jedenácti, šli za gólem, presovali, tlačili, bojovali do poslední minuty. Toto jsem obdivoval na Kanaďanech, když hráli hokej, prohrávali, ale pořád makali. Tak jsme dneska makali i my. Dá se najít spousty pozitiv. Hráči se snažili a povedl se i nástup Hilála, který okamžitě zapadl, i když nás s ním čeká spousty práce," cenil si Hašek.

2. kolo první fotbalové ligy 1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905 4:2 (2:0) Branky: 5. a 51. Matoušek, 27. Slepička z pen., 58. Květ - 66. Hilál, 88. F. Hašek. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Flimmel. ŽK: Matoušek, Květ - Hilál, Jindřišek. ČK: 22. Fryšták, 74. Šmíd (oba Bohemians). Sestavy: Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Fantiš, Kilián, Květ (75. Katidis), Matoušek (77. Jandera), Rezek - Slepička (70. Průcha). Trenér: Csaplár. Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Švec - Reiter (66. Záviška), Jindřišek, F. Hašek, Vaníček (26. Valeš) - Mašek, Juliš (56. Hilál). Trenér: M. Hašek st.

Opava prohrála v domácí premiéře v brněnském azylu se Zlínem 1:2. Prvoligový nováček v zápase druhého kola hrál od 14. minuty v oslabení bez vyloučeného stopera Jaroslava Svozila. Branky "Ševců" vstřelili v přesilovce Lukáš Bartošák a Tomáš Poznar, první ligový gól Slezanů zaznamenal David Puškáč. Zatímco Opava i podruhé v sezoně prohrála, Zlín podruhé zvítězil.

Po opatrném úvodu Zlín poprvé zahrozil ve 13. minutě, kdy Traoré zblízka přestřelil branku. O minutu později Džafič unikl opavskému stoperovi Svozilovi, který jej před pokutovým územím srazil k zemi. Rozhodčí Julínek nekompromisně vytáhl červenou kartu.

"Ševci" v početní výhodě převzali iniciativu a získali územní převahu. Ve 20. minutě po Matejově centru Bartošák hlavou vstřelil úvodní gól. O minutu později Džafičova střela mířila jen do boční sítě a Traorého hlavičku k tyči brankář Šrom s námahou vyrazil.

Zlín postupně podlehl sebeuspokojení, ve vedru polevil v tempu a přepustil střed pole pohyblivějšímu a bojovněji naladěnému soupeři. Ligový nováček postupně získal územní převahu a ve 36. minutě Kuzmanovičův centr prodloužil hlavou Schaffartzik až k neobsazenému Puškáčovi, který ve skluzu posunul míč vedle brankáře Dostála do sítě.

Po změně stran Zlín opět zvýšil obrátky. V 54. minutě Jiráčkovu střelu z hranice trestného území brankář Šrom jen vyrazil před sebe a dobíhající Poznar pohodlně vrátil míč do sítě. Stejně jako v prvním poločase držela Opava vyrovnanou partii, útočné akce ale nedotáhla do úspěšné koncovky.

V závěru mohl náskok navýšit v 65. minutě Traoré, který hlavou přestřelil. Na konci se ještě Opava vypjala k náporu. Krůček k vyrovnání měl střídající Jurečka, jeho pokus stačili zlínští zadáci odvrátit. Opava tak v nejvyšší soutěži prohrála podeváté za sebou.

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:1 (1:1) Branky: 22. Kuchta, 90.+3 Kubala - 35. Holzer. Rozhodčí: Berka - Pospíšil, Pochylý. ŽK: Juroška, Navrátil, Kuchta - Diop, Stronati, Pokorný, O. Šišinka. Diváci: 6389.

Sestavy:

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček, Sadílek - Navrátil (90.+6 Šimko), Havlík (67. Machalík), Petr - Kuchta (88. Kubala). Trenér: Kordula.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jirásek (74. O. Šišinka), Jánoš (79. Pokorný), Holzer (63. Granečný) - Diop, Baroš. Trenér: Páník.

Fotbalisté Slovácka díky gólu Filipa Kubaly ze třetí minuty nastavení porazili Ostravu 2:1. Domácí ve druhém kole první ligy poslal do vedení Jan Kuchta, za Baník ještě před pauzou odpověděl Daniel Holzer. Slovácko v nejvyšší soutěži zvítězilo poprvé v sezoně a celkově po šesti zápasech, Ostrava nenavázala na úvodní výhru 1:0 nad Jabloncem a v lize padla po šesti utkáních.7

Hosté začali lépe a ve 12. minutě si vypracovali první větší šanci, když Jánoš po rohovém kopu vypálil těsně vedle. Slovácko přidávalo na aktivitě. Po dalším rohu dostal míč volný Sadílek, který však zakončení selhal.

Domácí už ve 22. minutě otevřeli skóre. Juroška nacentroval do šestnáctky na Kuchtu, který nejprve hlavou trefil protihráče, ale z dorážky levačkou vystřelil přesně k tyči. Útočník hostující ze Slavie dal za Slovácko premiérovou soutěžní branku.

Ostravští se z prvního inkasovanému ligového gólu po 336 minutách vzpamatovali a nadechli se k náporu. Ve 35. minutě se po Fillově standardní situaci při závěru v šestnáctce nejlépe zorientoval Holzer a zblízka vyrovnal. Krátce před pauzou o kousek minul Juroška.

Ve druhém poločase více než šest tisíc diváků dlouho vidělo opatrnější a vyrovnaný boj bez velkých šancí. Baník si po 70. minutě vytvořil dvě velké příležitosti Nejprve střídající Granečný ve slibné pozici trefil Daňka a brankář Slovácka poté s problémy vyrazil i Jiráskovu ránu. Aktivnější hosté mohli rozhodnout ještě v 87. minutě, ale Fillovu hlavičku zneškodnil Daněk a dorážka proletěla vedle branky.

Rozuzlení zápasu přišlo až v nastaveném čase. Slovácko dostalo k dispozici přímý kop těsně za šestnáctkou. Petrovu střelu do horního růžku sice gólman Laštůvka skvěle vytáhnul, ale odražený míč se dostal ke Kubalovi a domácí náhradník rozhodl. Slovácko vyhrálo pátý z posledních šesti vzájemných ligových duelů.