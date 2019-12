Končí Nezmar ve Slavii? A co na to Tvrdík?

Sportovní ředitel fotbalistů pražské Slavie Jan Nezmar podle některých médií odchází z klubu. Portály isport.cz a sport.cz uvedly, že podal výpověď, údajně by mohl zamířit do konkurenční Plzně. To ale šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na twitteru popřel.

"Honza je v první řadě člověk. S rodinou, za kterou dojíždí do Liberce. Slavia dělala fans obrovskou radost, ale rodinám i nám samotným řadu starostí. Máme dvě jedenáctky, ale jen jednu trenérskou a manažerskou. Určitě nejde ke konkurenci," napsal Tvrdík, ale Nezmarův odchod nevyloučil.

Za Nezmarovým koncem ve Slavii by údajně mohly být neshody právě s Tvrdíkem ohledně dalšího ekonomického směřování klubu.

Dvaačtyřicetiletý Nezmar přišel do Slavie v prosinci 2017 z Liberce. S červenobílými oslavil v minulé sezoně zisk double díky vítězství v lize a domácím poháru. V aktuálním ročníku se Pražané po 12 letech probojovali do základní skupiny Ligy mistrů. V konkurenci Barcelony, Dortmundu a Interu Milán zanechali výborný dojem, ale se dvěma body skončili ve skupině poslední.