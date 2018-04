Konečně jsem se trefil, ulevil si Stoch. Teď bude fandit Spartě.

Po svém příchodu se dlouho nemohl střelecky prosadit. Šancí a střeleckých pokusů měl ovšem v každém zápase několik. V posledních kolech se však něco změnilo. Poprvé se trefil, když odstartoval stíhací jízdu v derby, proti Karviné pak přispěl dokonce dvěma góly. Sešívaní tak vytvořili tlak na vedoucí Plzeň, na kterou ztrácí už jen čtyři body. Západočechy v neděli čeká šlágr kola, na svém hřišti přivítají Spartu.

"Zase jsme z toho udělali velké drama. Opět jsme nedali čisté šance a zase jsme dostali dva góly, které prostě dostávat nesmíme. Vybojovali jsme ale tři body, ty se počítají. Jsem velmi rád, že celé mužstvo ukázalo charakter," zhodnotil duel s Karvinou.

Slovenský fotbalista byl po dvou trefách nadšený: Každý ofenzivní hráč potřebuje góly a asistence. Každý zápas jsem měl několik pokusů, ale ne a ne spadnout mi to tam. Už po gólu na Spartě jsem byl velmi rád, teď jsem se prosadil dvakrát. Rozhodně to budu zkoušet dál, abych týmu ještě nějak pomohl."

Při první trefě si Stoch naběhl na průnikovou přihrávku Hromady a rozvlnil síť lobem přes vyběhnutého brankáře. Druhý gól si pak připsal po parádní ráně zpoza šestnáctky. "Jsem velmi rád, že jsem mohl pomoci týmu. Konečně mi také vyšla nějaká střela zpoza šestnáctky," ulevil si.

Připravil jsem si míč a zkusil jsem to zpoza šestnáctky. Střely z dálky mě zdobily. Dá se říci, celou kariéru, ale ve Slavii to nějak drhlo a strašně dlouho jsem na to čekal. Myslím, že to přišlo v pravý moment," popsal Stoch.

Ztráta červenobílých na první Viktorii se tak rázem smrskla na pouhé čtyři body. "Věděli jsme, že hrajeme první a chtěli jsme Plzeň dostat trochu pod tlak. Teď je to o čtyři body. Uvidíme, jak to dopadne v neděli. Myslím, že do konce to ještě může být zajímavé," věří hrdina sešívaných.

Slávisté budou potřebovat pomoc od úhlavního rivala z Letné. Sparta totiž míří k duelu do Plzně, která se v poslední době trápí. "Asi budu fandit Spartě. Nemyslím si ale, že budou hrát pro nás. Sami potřebují body, navíc je to pro ně velký zápas. Může to skončit jakkoliv, ale věřím, že nám pomohou."