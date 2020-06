Konzultace a setkání na dovolené. Teď jsou z trenérů soupeři

Přestože se v nedělním šlágru 28. kola první ligy mezi fotbalisty Slavie a Plzně utkají dva týmy, mezi nimiž v posledních letech panuje velké napětí, jejich trenéři k sobě mají blízko. Kouč Pražanů Jindřich Trpišovský byl před dvěma lety na přednášce nynějšího trenéra Viktorie Adriana Guľy, v minulosti si spolu občas volali a dokonce se potkali na dovolené v Dubaji. Oba považují soupeřova kouče za jednoho z nejlepších v Česku.

"Známe se. Ještě když jsem byl v Liberci a on v Žilině, potkali jsme se jednou na dovolené v Dubaji, kde jsme byli ve stejném hotelu. Tam jsme spolu trávili dost času, probírali jsme různé fotbalové věci," řekl v nahrávce pro média Trpišovský.

"Už předtím jsme si párkrát volali i díky (sportovnímu řediteli) Honzovi Nezmarovi, který se s ním zná. Konzultovali jsme spolu některé hráče, které on znal, které jsme chtěli do Liberce a naopak. Pro mě je to skvělý trenér i dobrý chlap, dobrý člověk," doplnil Trpišovský, kouč ligového mistra a lídra tabulky.

I Guľa, který převzal Plzeň v zimě a s Viktorií vyhrál všech sedm jarních kol, si Trpišovského váží. "Také mám na jeho adresu jen slova chvály. Bez ohledu na to, že dosáhl velkých úspěchů se Slavií a obohatil český fotbal, měl můj velký respekt a uznání už předtím - za svou práci, odhodlání," řekl Guľa.

"Bylo pro mě vždy potěšením, když jsme si mohli popovídat a vyměnit pár informací. Nejen o hráčích, ale i o určitých věcech, které vyplynuly z toho rozhovoru," uvedl slovenský trenér.

V poslední době spolu v kontaktu tolik nebyli. "Nějakou dobu jsme teď spolu nemluvili, ale asi před dvěma lety jsem byl na jeho přednášce na doškolení trenérů. Takže nějaký kontakt máme. Uznávám ho, rozhodně patří mezi nejlepší trenéry současnosti," řekl Trpišovský.

"Já jsem za to rád, že se mohu střetnout v konfrontaci nejen s kvalitním týmem, klubem a hráči, ale že je tam z mého pohledu také trenérská veličina a velmi kvalitní kouč. Uznávám jeho práci a jeho realizačního týmu, protože tak, jak deklaruje, je to týmová práce," dodal Guľa.