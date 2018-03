Kordula: Prosím přítelkyně hráčů, aby rodily během týdne

Letošní sezona je pro fotbalové Slovácko obrovským zklamáním. Tým z Uherského Hradiště momentálně okupuje čtrnáctou příčku, od předposlední brněnské Zbrojovky jej navíc dělí pouhý jeden bod. Důvodem může být i častá obměna kádru, jež je zaviněna častou absencí některých hráčů. Kouč Michal Kordula si po posledním utkání v Mladé Boleslavi "postěžoval" na to, že jeho svěřenci často mají těhotné přítelkyně.

Slovácku se nedaří. Jihomoravské mužstvo dokázalo v pěti jarních duelech posbírat jen osm bodů, kvůli čemuž se momentálně nachází až na čtrnácté příčce ligové tabulky. Od sestupových příček jej navíc momentálně dělí pouze jeden bod.

Přestože v tamním kádru najdeme několik zkušených fotbalistů, výkony zatím nejsou ani zdaleka ideální. Po minulé domácí výhře nad vršovickými Bohemians toužili svěřenci kouče Michala Kordula udělat vítěznou šňůru, v sobotním utkání s Mladou Boleslavi však "modrobílí" vybojovali pouze jeden bod za remízu 1:1, když je zradila koncovka.

"Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, drželi jsme míč, kombinovali jsme. Nicméně pak jsme dostali gól po naší standardní situaci, kde jsme prohráli dva osobní souboje. První poločas jsme dohrávali pod takovou dekou, kdy jsme nehráli dobře, a spíš to bylo o tom, abychom tu první půli přežili a nedostali druhý gól," řekl trenér Kordula.

"Ve druhém poločase jsme převzali iniciativu my a pomohli tomu i střídajícími hráči, které musím pochválit, protože nám to utkání začali otáčet. V závěru zápasu, kde jsme měli velkou šanci Rezkem, jsme mohli vyhrát, nicméně si myslím, že ten bod je pro oba týmy zasloužený," uvedl čtyřicetiletý lodivod. "Náš výkon nebyl takový, abychom si to vítězství zasloužili."

Prosím přítelkyně našich hráčů, aby rodily během týdne, řekl kouč

Vinu nepříliš lichotivých výsledků přikládá Kordula i vynuceným změnám v sestavě, které musí kvůli častým rodinným povinnostem svých svěřenců pravidelně řešit. "Máme takový podivný půlrok. Přítelkyně našich hráčů nám začnou rodit vždy v den zápasu. V pátek večer mi volal Kuba Petr, že přítelkyni praskla voda a odjel rodit," zdůvodnil Kordula absenci své opory..

Stejnou situací se musel rodák z Ratíškovic zabývat i před dvěma týdny, když mu v Olomouci chyběl mladý záložník Milan Havlík. V účastech u dalších porodů však svým hráčům bránit nehodlá. "Ale chtěl bych poprosit přítelkyně dalších hráčů, aby když tak začaly rodit uprostřed týdne, pokud by to šlo," pronesl vtipně Kordula. "Kluci jsou mladí, takže je velký předpoklad, že se to ještě začne rodit," uzavřel.

Další duel čeká mužstvo ze Zlínského kraje po reprezentační pauze, kdy na svém stadionu vyzve o evropské poháry bojující Slovan Liberec. Nastoupí "synot" konečně v plné sestavě?