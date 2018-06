Kouč Hornyák: Chci silný tým, co bude konkurovat Slavii a Plzni

Liberecké fotbalisty jako už tradičně po sezoně opustilo několik opor včetně kapitána Vladimíra Coufala. Nový slovenský trenér Slovanu Zsolt Hornyák nicméně věří, že se přes léto povede poskládat takový tým, který bude schopný konkurovat nejlepším českým klubům Plzni, Spartě a Slavii.

"Nad nabídkou jsem neváhal. Pro mě osobně, i celkově na Slovensku má Liberec velmi zvučné jméno, kvalitu a historii. Je to dobrý klub a je to zavazující na dobré výsledky, protože počítám Liberec za jeden z top týmů v české lize," řekl Hornyák novinářům po prvním tréninku s novými svěřenci.

Liberec v uplynulé sezoně skončil šestý a nevybojoval účast v evropských pohárech, takže u mužstva skončil David Holoubek, který přitom přišel teprve v zimě.

"Je brzy se bavit o ambicích, ale myslím, že Liberec má dobré základy. Můžeme přitáhnout kvalitní hráče, a když uděláme kvalitní přípravu, pak můžeme mluvit o tom, na co bude kádr mít. Pracujeme na tom, aby ti hráči byli tak kvalitní, abychom mohli atakovat nejvyšší mety. Samozřejmě zavazují nás ty poháry, je mi to jasné. Je to tradice. Je to kvalitní klub, ale vše bude záviset od kvality kádru," podotkl Hornyák.

"Je tu nastavená nějaká laťka, to mě motivovalo do práce. Je pro mě obrovskou motivací stabilizovat mužstvo a dostat Liberec zase do těch správných míst. Ale vše bude záležet, jak poskládáme mužstvo. Chtěli bychom za ten měsíc vytvořit tak silné mužstvo, aby dokázalo konkurovat těm nejlepším týmům v Čechách, za které považují Plzeň, Spartu a Slavii," dodal pětačtyřicetiletý kouč, který naposledy vedl ruský Vladivostok.

Poslední slovenský trenér Liberce Samuel Slovák vydržel před čtyřmi lety na lavičce Slovanu stejně jako naposledy Holoubek jen půl roku, Hornyák ale z brzkého konce strach nemá. Smlouvu má na dobu neurčitou, jak už je v Liberci zvykem.

"Jasně, že se nebojím. Je to výzva. Co se týče smlouvy, to je pro mě absolutní formalita. Pro mě jsou jasně dané věci, které chceme. Přišel jsem, abychom ukázali kvalitní práci a vůbec nehledím na to, na jak dlouho smlouva je. Zda je to na dobu neurčitou, na pět či deset let. Když se bude dařit, je vše v pořádku. Když ne, trenér je vždy první. Toho jsem si vědom," uvedl Hornyák.

Bývalý slovenský reprezentant v začátcích trenérské kariéry vedl v Hlučíně jako mladíka pozdějšího dlouholetého kapitána Liberce Vladimíra Coufala, který před pár dny posílil Slavii.

"Vláďu jsem začínal vychovávat, takže je mi líto, že s ním nemohu pracovat. Na druhou stranu chápu, že tu odvedl spoustu let výbornou práci a dostal, dá se říct, životní šanci postoupit dále. Takže mu to přeju," uvedl Hornyák.

Od svých nových svěřenců očekává stoprocentní přístup. "Svoje mužstvo považuji za svoje děti. Nedám na ně dopustit, ale zároveň jsem dost přísný. Když chybí v kabině disciplína, umím být zlý. Jsem varianta cukr a bič. Umím být tvrdý, ale když budou hráči na hřišti makat a nechají tam srdce, není problém. Ale jsem v životě přísný člověk, i na sebe," dodal.