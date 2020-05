Kuchta: Chodím do všeho naplno, jsem nepříjemný.

Ačkoliv fotbalový útočník Liberce Jan Kuchta v utkání 26. kola první ligy proti Slovácku gól nevstřelil, sehrál klíčovou roli ve dvou situacích, které obrátily vývoj zápasu ve prospěch jeho týmu. Po faulu na něj Slovan srovnal z penalty a v závěru první půle ho srazil na zem obránce Michal Kadlec, za což uviděl červenou kartu. Severočeši nakonec početní výhodu v závěru duelu zužitkovali a vyhráli 3:1. Liberec doma po nedovoleném zákroku na Kuchtu kopal penaltu ve třetím zápase po sobě.

"Dělám to tak, že chodím do všeho naplno. Mám to založené na tom, že jsem nepříjemný, důrazný a běhavý a pak se tam nějak nachomýtnu. Nejsem tak pomalý a oni mě zfaulují. Důležité je, že nám to přináší body a úspěchy," řekl Kuchta na tiskové konferenci.

Všechny tři penalty v posledních třech domácích duelech s Bohemians 1905, Opavou a Slováckem proměnil Guinejec Mara. Proto Kuchta nepřemýšlí, že si je v budoucnu vezme na starost. "Zatím ne, protože Kamsa je kope s přehledem a není důvod nic měnit. Budu rád, když pomůžu týmu vybojovanou penaltou, prací a góly. Exekutorské kopy nechám na někom jiném," uvedl třiadvacetiletý slávistický odchovanec.

Slovácko vedlo od 29. minuty po trefě Zajíce, v závěru prvního poločasu však Juroška stáhl Kuchtu ve vápně a sudí Dubravský po chvilce váhání nařídil pokutový kop. "Byl tam výborný centr Martina Zemana. Chtěl jsem zakončit, ale cítil jsem, že mě někdo zezadu srazil a spadnul jsem. Myslím si, že jasná penalta. Sice rozhodčí trochu váhal, ale pak na pokyn asistenta odpísknul penaltu. Byl to důležitý okamžik k tomu, abychom vyrovnali a o poločase si něco řekli v kabině, a pak to otočili," popsal situaci Kuchta.

V nastavení úvodního dějství ho Kadlec poslal na zem, za což bek Slovácka dostal červenou kartu. "Od 'Káfi' (Karafiáta) tam byl dlouhý balon a šel jsem do souboje s Kadlecem tělo na tělo. Rozhodčí to pískl v jeho prospěch a já jsem to respektoval a pokračoval jsem ve hře, dával jsem pozor a z ničeho nic se na mě Kadlec rozeběhl, trefil mě a spadnul jsem. Myslím si, že oprávněná červená karta. Hráč takového kalibru, který toho má tolik za sebou, by tohle udělat neměl," prohlásil Kuchta.

Po téměř hodině hry ho trenér Hoftych nahradil Rondičem a zbytek souboje tak sledoval z lavičky. Slovan se dlouho v přesilovce trápil, ale v 90. minutě nakonec o jeho výhře rozhodl Koscelník. "Byla to velká euforie, protože jsme chtěli potvrdit tři body z Budějovic. Byla by škoda, kdybychom toho nevyužili," konstatoval někdejší hráč Bohemians 1905, Žižkova, Slovácka a Teplic. Pojistku přidal Beran. Liberec si upevnil čtvrté místo a v úterý ho čeká podještědské derby na hřišti třetího Jablonce.

Domácí po celý zápas povzbuzovalo pár desítek fanoušků v "kotli", kteří se vešli do kvóty 300 lidí na stadionu. Další příznivci se sešli na kopci nad hlavní tribunou. "Bylo to skvělé. Fanoušci nám dávají obrovskou sílu a musíme jim za to poděkovat a nezapomenout na zápas v Budějovicích, protože jeli přes půl republiky a čekali za plotem. Patří jim obrovský dík, hnali nás, i když jich tady bylo pár. I za těchto nepříjemných podmínek jsou pro nás důležití," řekl Kuchta.